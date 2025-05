La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert mercredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,26% à 17.611,85 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,29% à 1.435,29 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,3% à 1.206,65 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est replié de 0,01% à 1.735,86 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,24% à 16.879,21 pts et 0,23% à 15.060,45 pts.

Sur le front sectoriel, les indices « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+2,33%), « Pétrole et gaz » (+1,64%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+1,6%) ont réalisé les meilleures performances.

À l’opposé, les secteurs « Sylviculture et papier » (-1,49%), « Boissons » (-1,45%) et « Participation et promotion immobilières » (-1,15%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont dépassé 311,4 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur TotalEnergies Marketing Maroc (36,55 MDH), Jet Contractors (35,04 MDH) et Attijariwafa Bank (33,59 MDH).

La capitalisation boursière s’est élevée à plus de 920,09 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (+4,98% à 442 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+4,37% à 1957 DH), Microdata (+2,84% à 880 DH), AFMA (+2,77% à 91.335 DH) et Stroc Industrie (+2,69% à 56,5 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par AGMA (-5,18% à 6.632 DH), Crédit du Maroc (-2,91% à 1.068 DH), Lesieur Cristal (-2,38% à 281,15 DH), Société des Boissons du Maroc (-1,89% à 2.080 DH) et Addoha (-1,62% à 39,5 DH).