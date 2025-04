La Bourse de Casablanca clôture en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,37% à 17.205,43 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,43% à 1.398,36 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,13% à 1.182,65 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a abandonné 0,62% à 1.727,22 pts.

Au niveau international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont diminué respectivement de 0,45% à 16.556,02 pts et 0,51% à 14.830,69 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-2,78%), « Participation et promotion immobilières » (-2,78%) et « Matériel logiciel et services informatiques » (-2,7%) ont accusé les plus forts replis.

À l’opposé, les secteurs « Sylviculture et papier » (+2,05%), « Transport » (+1,6%) et « Société de placement immobilier » (+1,2%) ont réalisé les meilleures performances.

Les échanges ont atteint plus de 1,26 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par Akdital (986,2 MDH), Attijariwafa Bank (38,08 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (31,85MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à 898,78 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Unimer (-5,88% à 160 DH), Maghreb bail (-5,67% à 920 DH), Addoha (-4,88% à 38,05 DH), HPS (-4,22% à 569,90 DH) et Delta Holding (-2,79% à 80 DH).

À l’inverse, Sanlam Maroc (+9,74% à 2.140 DH), Minière Touissit (+3,3% à 1.880 DH), Med Paper (+2,05 % à 22,93 DH) et CTM (+1,6% à 944,90 DH) ont été les seules valeurs à terminer dans le vert.