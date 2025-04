La Bourse de Casablanca termine sa séance dans le vert ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 3,17% à 16.579,84 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 3,32% à 1.348,16 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 3,25% à 1.143,13 pts. De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 2,63% à 1.657,87 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 3,26% à 16.002,44 pts et 3,27% à 14.296,36 pts. Sur le front sectoriel, les indices « Électricité (+7,01%), « Assurances » (+5,46%) et « Bâtiment et matériaux de construction » (+4,93%) ont réalisé les meilleures performances.

À l’opposé, les secteurs « Transport » (-0,96%) et « Ingénierie et biens d’équipements industriels » (-0,94%), sont les seuls à avoir enregistré des baisses. Les échanges ont atteint plus de 298,23 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur Marsa Maroc (37,8 MDH), Itissalat Al-Maghrib (37,6 MDH) et Travaux généraux de construction de Casablanca (22,83 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé 863,58 milliards de dirhams. Aux valeurs individuelles, Wafa Assurance (+9,99% à 4.505 DH), BMCI (+9,98% à 516,9 DH), Salafin (+9,82% à 660 DH), Résidences Dar Saada (+7,47% à 105 DH) et Taqa Morocco (+7,01% à 1.954 DH) ont affiché les plus fortes hausses. En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Sanlam Maroc (-6,63% à 2.000 DH), Promo Pharm S.A (-3,79% à 940 DH), Stroc Industrie (-1,56% à 56 DH), Afriquia Gaz (-1,2% à 4.100 DH) et CTM (-0,96% à 915 DH).