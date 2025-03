La Bourse de Casablanca termine ce mercredi en territoire négatif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif mercredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,62% à 17.567,95 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,69% à 1.426,24 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 0,94% à 1.195,67 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a cédé 0,77% à 1.780,02 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont baissé respectivement de 0,54% à 16.824,26 pts et 0,57% à 15.130,86 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Boissons » (-4,16%), « Santé » (-2,75%) et « Transport » (-2,43%) ont accusé les plus fortes baisses. À l’opposé, les secteurs « Sylviculture et papier » (+6,52%), « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+6,11%) et « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+5,37%) ont réalisé les meilleures performances.

Les échanges ont atteint 691,66 millions de dirhams (MDH), dont 364,66 MDH sur le marché central « Action » et 327 MDH sur le marché de blocs « Action ». CFG Bank (68,98 MDH), Addoha (45,02 MDH) et TotalEnergies Marketing Maroc (23,81 MDH) ont été les instruments les plus actifs.

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 912,72 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Unimer (-5,99% à 161,7 DH), Société des Boissons du Maroc (-5,31% à 2.249 DH), Fenie Brossette (-3,56% à 273,5 DH), M2M Group (-3,12% à 525 DH) et Afriquia Gaz (-2,82% à 4.300 DH) ont enregistré les plus forts replis.

Les plus fortes hausses ont été affichées par Stokvis Nord Afrique (+9,98% à 49,57 DH), Stroc Industrie (+9,98% à 64,89 DH), Med Paper (+6,52% à 24,5 DH), Delta Holding (+5,41% à 78 DH) et Maghrebail (+3,94% à 977 DH).

