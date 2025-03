La Bourse de Casablanca entame ses échanges ce mardi en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en bonne mine mardi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,3% à 17.911,79 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,45% à 1.456,63 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,2% à 1.225,48 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,05% à 1.800,15 points.

Aux valeurs individuelles, Risma (+6,13% à 462 DH), Taqa Morocco (+4,52% à 2.200 DH), Bank of Africa (+4,48% à 210 DH), Afriquia Gaz (+3,14% à 4.564 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (+2,74% à 1.685 DH) enregistraient les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses étaient accusées par Colorado (-3,91% à 61,5 DH), Crédit du Maroc (-2,93% à 1.126 DH), CIH (-2,7% à 428,1 DH), Disway (-2,4% à 774 DH) et Microdata (-2,34% à 830,1 DH).

La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,35%.

