Le Salon au Village Auto de la CAC Maroc ouvre ses portes (VIDEO)

La Centrale Automobile Chérifienne (CAC) et son réseau de concessionnaires dans tout le Maroc organisent la deuxième édition du « Salon au village auto ». L’événement, considéré comme la rencontre nationale incontournable de l’automobile, a ouvert ses portes aux visiteurs depuis le 1er Mai et se poursuivra jusqu’au 15 Juin 2024.

Y seront exposées les prestigieuses marques de la Chérifienne à savoir AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA et VOLKSWAGEN. Nouveautés, tests drive, promotions, … Des découvertes fascinantes attendent les visiteurs amoureux d’expériences et de sensations fortes.

« Notre salon présente des marques qui se complètent. Il y en a pour tous les goûts, tous les segments, tous les prix et pour tous les types de clientèles », précise Allal Benjelloun, DG de la CAC. Et il précise Q8 Hybride rechargeable, le tout nouveau TIGUAN, Le TOUAREG FL, le CUPRA FORMENTOR hybride rechargeable et bien d’autres modèles feront leur show pendant un mois et demi au salon.

L’année 2023 était une année très mitigée pour le secteur : les ventes ont battu de l’aile pour les raisons connues d’approvisionnement, d’instabilité mondiale, … et malgré cette conjoncture défavorable, La Chérifienne a réussi à faire une croissance positive de +9% et figure au 2ème rang des TOP 10 des entreprises du secteur.





Ses résultats sont le fruit d’une politique axée sur le renforcement du réseau couvrant les principales villes du Royaume, le lancement de nouveaux produits, de nouvelles marques, des solutions de financement, la digitalisation dont le site de Volkswagen Group Morocco Fleet solutions offrant à ses usagers/clients des simulateurs de prix, de mode de financement, …

Aussi, le client est mis au centre de toutes les préoccupations de la CAC. Une large palette de services leur est offerte. Le but étant d’offrir une expérience client inédite et à l’image des prestigieuses marques représentées, et de positionner l’expérience en showroom aux exigences et aux standards internationaux. Les services en question proposés vont d’un accompagnement de bout en bout aux conventions de maintenance et de réparation, en mettant à disposition des ateliers dédiés aux flottes des clients, un service de mobilité … « La qualité client est, pour nous et pour nos concessionnaires, primordiale, nous ne sommes pas dans une démarche d’activité de volume et de gain des parts de marché, mais plutôt une démarche de qualité de service à l’image de la qualité de nos marques et de nos voitures », dixit Benjelloun.

L’importateur-distributeur CAC est le digne représentant du groupe Volkswagen au Maroc avec presque toutes ses marques. La CAC fait partie des 500 plus grandes entreprises du pays et occupe le rang N° 35 au classement avec un chiffre d’affaires en 2022 dépassant les 5,79 Milliard de DH.

Pour rappel La Centrale Automobile Chérifienne (CAC) fondée en 1929, est l’importateur exclusif au Maroc des marques VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN UTILITAIRES, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE et BENTLEY et la dernière en date CUPRA. La CAC a depuis toujours tenu à développer une réelle identité pour chacune de ses marques en les rendant uniques sur leur segment de marché. Le groupe obtient sa carte de représentant officiel de VOLKSWAGEN au Maroc en 1951. S’ensuit l’intégration graduelle des autres marques du groupe : AUDI (1972), SKODA (2000), PORSCHE (2003), BENTLEY (2015) et les dernières en date Seat en 2022 et CUPRA en 2023.

Presque un siècle de durs labeurs, de professionnalisme pour se développer, développer ses marques et se positionner comme un acteur essentiel du secteur de l’automobile au Maroc. La CAC a été sans aucun doute une des locomotives du secteur automobile au Maroc et le sera encore certainement pour les prochaines années.