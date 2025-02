Table ronde / Logistique 2030 : rencontre avec nos experts (VIDEO)

Organisée dans le cadre du cycle de rencontres du Cercle des ÉCO, la table ronde «Logistique : vision et perspectives à l’horizon 2030» a été un franc succès. Les échanges, animés par Hicham Bennani, DGD du groupe Horizon Press, ont vu intervenir des acteurs de premier plan avec des éclairages précieux de Hakim Belmâachi, président du directoire de Disway, Najib Benhaddou, docteur en droit, spécialiste du transport et de la logistique, Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services, Mehdi Bouamrani, directeur général de Dislog Group, et Hicham Mellakh, président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

Voici le premier extrait de cette table ronde, dans lequel les experts de la logistique se présentent.