Supply Chain Challenge 2025 : l’Innovation au cœur de la logistique

L’Association MSCPro annonce l’ouverture des candidatures pour le Supply Chain Challenge 2025, sous le thème: « L’innovation au service de la logistique et la supply chain », une compétition nationale qui encourage l’innovation et l’entrepreneuriat dans le domaine de la supply chain.

Cette édition met en avant l’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies comme des moteurs de transformation majeurs pour le secteur de la supply chain. Grâce à des avancées telles que l’automatisation intelligente, l’analyse prédictive, l’Internet des Objets (IoT) et la blockchain, les entreprises peuvent désormais optimiser leurs processus de bout en bout. L’IA permet d’anticiper la demande, d’optimiser les stocks et d’améliorer la gestion des flux logistiques avec une précision inégalée, réduisant ainsi les coûts et les inefficacités.

Le Supply Chain Challenge 2025 s’adresse aux jeunes logisticiens talentueux issus des grandes écoles de supply chain à l’échelle nationale. Ce programme est conçu pour accompagner trois profils de participants, en fonction de l’état d’avancement de leur projet. Il concerne ceux qui ont une idée innovante et souhaitent la structurer, ceux qui disposent déjà d’un premier prototype et cherchent à le tester et à l’améliorer, ainsi que ceux qui ont commencé à commercialiser leur solution et veulent accélérer leur croissance.

Au-delà de la compétition, le Supply Chain Challenge offre une véritable opportunité d’accompagnement et de développement. Les participants bénéficieront de mentorat par des experts du secteur, auront l’occasion d’échanger avec des acteurs clés de la logistique et de la supply chain et profiteront d’une visibilité auprès d’entreprises et d’investisseurs potentiels. Cette première édition aura l’honneur d’accueillir Moncef Belkhayat en tant que président d’honneur, apportant son inspiration aux jeunes entrepreneurs et les encourageant à repousser les limites de l’innovation.

Les candidatures sont ouvertes dès aujourd’hui et seront clôturées le 15 avril 2025. Le challenge se déroulera en plusieurs étapes, incluant une phase de présélection, un programme d’accompagnement et de mentorat, et une grande finale où les projets sélectionnés seront présentés devant un jury composé d’experts et de professionnels du secteur.