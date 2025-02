Logistique au Maroc: défis et opportunités à l’horizon 2030 (VIDEO)

Organisée dans le cadre du cycle de rencontres du Cercle des ÉCO, la table ronde «Logistique : vision et perspectives à l’horizon 2030» a été un franc succès. Les échanges, animés par Hicham Bennani, DGD du groupe Horizon Press, ont vu intervenir des acteurs de premier plan avec des éclairages précieux de Hakim Belmâachi, président du directoire de Disway, Najib Benhaddou, docteur en droit, spécialiste du transport et de la logistique, Anass Moutaoukil, directeur général de Building & Logistic Services, Mehdi Bouamrani, directeur général de Dislog Group, et Hicham Mellakh, président de la Commission logistique et foncier à la CGEM.

L’externalisation logistique au Maroc reste limitée, avec seulement 20% des grandes entreprises et 5% des PME qui l’adoptent. Ce modèle permet de réduire les coûts logistiques d’au moins 10%, grâce aux économies d’échelle et à la digitalisation des processus. Toutefois, les freins culturels, tels que la réticence à perdre le contrôle des opérations et la gestion patrimoniale des installations, ralentissent son adoption. La mutualisation des ressources, bien implantée en Europe, reste difficile à appliquer au Maroc.

L’externalisation permet également de mieux gérer la complexité des opérations logistiques, notamment dans le domaine du transport. Grâce à la digitalisation et à la traçabilité des camions, les entreprises peuvent optimiser leurs flux de marchandises, suivre en temps réel les livraisons, et ainsi mieux satisfaire leurs clients.

L’un des leviers clés de l’externalisation logistique au Maroc réside dans la digitalisation des processus. L’intégration de technologies modernes permet une gestion plus fine et plus transparente des flux logistiques. Des solutions comme les plateformes de suivi en temps réel et les systèmes d’information intégrés facilitent la mutualisation des ressources et des coûts, tant dans l’entreposage que dans le transport. Extrait.