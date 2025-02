Energies renouvelables: le Maroc se positionne comme l’un des pays les plus compétitifs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc se positionne comme l’un des pays les plus compétitifs dans le domaine des énergies renouvelables, a affirmé la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, dans une interview accordée à « Bloomberg TV », en marge de la 61e Conférence de Munich sur la sécurité (MSC-2025).

« Nous assistons à une reconfiguration des chaînes de valeur où les acteurs les plus compétitifs émergent. Je suis convaincue que le Maroc fait partie des pays hautement compétitifs, capables de s’imposer sur le marché mondial des énergies renouvelables », a dit Benali, qui intervenait dans le cadre de l’émission « Horizons Middle East and Africa » du célèbre média américain.

Interrogée en duplex sur l’avenir des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, Benali a insisté sur la nécessité d’un plan structuré pour financer la transition énergétique, soulignant que la compétitivité des acteurs émergents repose désormais sur leur capacité à s’adapter aux nouvelles chaînes de valeur de l’énergie verte.

À cet égard, la ministre a mis en avant l’expérience du Maroc en matière de développement des énergies renouvelables (15 ans d’expérience) et d’attraction des investissements privés (plus de 30 ans), des leviers ayant largement contribué à l’essor du secteur et à la modernisation des infrastructures énergétiques dans le Royaume.

Elle a souligné, dans ce cadre, la stratégie marocaine visant à renforcer l’intégration régionale en tant que corridor OTC (Originate, Transit, Certify), à la croisée de l’Afrique, de l’Europe et de l’atlantique en matière énergétique.

Par ailleurs, la ministre a rappelé que le Maroc, qui a dépassé son objectif initial de 42% de capacité installée en énergies renouvelables dans son mix énergétique, vise désormais 52% avant 2030, précisant que les investissements annuels dans le secteur ont été triplés et ceux dédiés aux réseaux électriques multipliés par cinq.

Dans le domaine de l’hydrogène vert, Benali a indiqué que le Royaume adopte une approche progressive, s’appuyant sur un cadre réglementaire favorable aux investisseurs internationaux et sur des infrastructures adaptées. Plusieurs consortiums internationaux ont déjà manifesté leur intérêt pour le développement de cette filière stratégique, a-t-elle affirmé.

La MSC-2025, plateforme de haut niveau dédiée aux principaux défis en matière de politique étrangère et de sécurité internationale, s’est ouverte vendredi dans la capitale bavaroise, en présence du président fédéral allemand, Frank-Walter Steinmeier, ainsi que de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, diplomates, responsables politiques et experts représentant près de 110 pays.

Le programme principal de la MSC 2025, qui se tient du 14 au 16 février 2025, met l’accent sur les défis globaux en matière de sécurité, notamment la gouvernance mondiale, la résilience démocratique et la sécurité climatique. Il s’intéresse également à l’état de l’ordre international, aux conflits et crises régionales ainsi qu’au rôle de l’Europe dans le monde.

