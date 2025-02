Open Startup (OST) organise son premier Regional Gathering & Demo Day à Casablanca

Open Startup (OST) a franchi une étape clé en organisant son premier Regional Gathering & Demo Day à Casablanca, un événement phare de son programme de pré-accélération panafricain, le OST Program. Il a rassemblé des startups en early-stage de Tunisie, du Maroc et du Sénégal, ainsi que des experts d’Afrique du Nord et de la prestigieuse Columbia University (New York).

« Ce Regional Gathering incarne notre mission : connecter les écosystèmes africains pour libérer le potentiel des startups. En rapprochant entrepreneurs, mentors et investisseurs, nous créons des ponts vers des opportunités mondiales », a déclaré Naouress Ben Jeddou, Program Manager chez Open

Startup.

3 JOURS D’APPRENTISSAGE ET D’IMPACT

Pendant trois jours, les startups ont bénéficié de :

• Rencontres stratégiques avec des investisseurs en capital-risque marocains et internationaux,

• Panels experts sur l’expansion en Afrique et l’optimisation de la croissance,

• Mentorat sur mesurepar des professionnels de Columbia University et des écosystèmes africains,

• Demo Day couronné par une cérémonie de clôture mettant en lumière les solutions les plus innovantes.

Quatre startups ont remporté des prix en cash sans prise de participation, et une startup a

gagné un voyage d’immersion à New York pour découvrir l’écosystème Tech américain et

rencontrer des investisseurs internationaux.

LES STARTUPS LAURÉATES

• Première place : Yello App (Sénégal) – Cash prize de 25 000 $

Yello App est une application mobile éducative qui propose des cours audio et des quiz interactifs pour aider les lycéens sénégalais à préparer le baccalauréat.

• Deuxième place : Dashy (Maroc) – Cash prize de 15 000 $

Dashy est une extension de navigateur qui transforme votre nouvel onglet en un tableau de bord interactif, intégrant des widgets tels que Todoist, Google Calendar et ChatGPT pour améliorer la productivité en ligne.

• Troisième place : OORB (Tunisie) – Cash prize de 10 000 $

OORB (Open Organic Robotics) est une startup tunisienne qui propose une plateforme open-source de développement robotique, offrant des outils basés sur l’IA pour la conception, le prototypage et le déploiement de robots avancés.

• Gagnant d’un voyage immersif : OORB

OORB bénéficiera d’une expérience immersive pour approfondir ses connaissances et élargir son réseau dans le domaine de la robotique.

LE OST PROGRAM : UN CATALYSEUR POUR L’INNOVATION

En partenariat avec Columbia Engineering et Columbia Business School, le OST Program accompagne les startups de la phase Proof of Concept (POC) au Minimum Viable Product (MVP). Le programme offre :

• Un mentorat assuré par des experts internationaux,

• Un accès à un réseau d’investisseurs et de partenaires,

• Des financements non dilutifs et une immersion à l’international.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Cette initiative est rendue possible grâce aux partenaires fondateurs ( AfricaGrow, Columbia Business and Engineering Schools of New York, l’Ambassade des États-Unis à Tunis, AfricInvest Group, Columbia Global Center Tunis et Amman, ainsi que The Dot), aux partenaires locaux au Sénégal (La Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), remerciements à Ignite.E, Concree, Dakar American University of Science and Technology (DAUST), and Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar. Et aux partenaires locaux au Maroc : (TECHNOPARK Maroc (MITC), Morocco Numeric Fund, and Kalys Ventures)

VISION D’OPEN STARTUP

OST crée des ponts entre l’Afrique et le monde en connectant les talents, les écosystèmes et les startups. Nous aspirons à un environnement ouvert et propice où les entrepreneurs africains accèdent à des opportunités de classe mondiale pour devenir des acteurs globaux, capables de relever les défis du continent et au-delà.