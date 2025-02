Clôture: la Bourse de Casablanca termine ce jeudi dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert jeudi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,67% à 16.326,12 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,68% à 1.320,49 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,98% à 1.146,58 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 0,81% à 1.723,53 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,56% à 15.241,61 pts et de 0,55% à 13.809,63 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Industrie pharmaceutique » (+8,7%), « Sylviculture et papier » (+6,36%) et « Loisirs et Hôtels » (+4,57%) ont réalisé les meilleures performances. À l’opposé, les secteurs « Société de financement et autres activités financières » (-1,66%), « Distributeurs » (-1,64%) et « Transport » (-1,46%) ont enregistré les plus forts replis.

Les échanges ont atteint plus de 245,3 millions de dirhams (MDH), réalisés essentiellement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Auto Hall (35,91 MDH), BCP (20,37 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (17,28 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé 835 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Sothema (+9,9% à 1.099 DH), Auto Hall (+7,48% à 79 DH), Med Paper (+6,36% à 23,92 DH), Sonasid (+4,65% à 1.329 DH) et Risma (+4,57% à 292,9 DH) ont enregistré les plus fortes hausses. À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-3,51% à 550 DH), Ib Maroc.com (-3,32% à 32,87 DH), Label Vie (-2,99% à 4.220 DH), Cartier Saada (-2,94% à 33 DH) et Maghrebail (-2,7% à 900 DH).

S.L