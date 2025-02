La Bourse de Casablanca finit en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse mardi, son indice principal, le MASI, prenant 0,23% à 16.246,33 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,08% à 1.314,54 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,1% à 1.139,58 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 0,68% à 1.708,32 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,29% à 15.227,65 pts et de 0,36% à 13.782,72 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Pétrole et Gaz » (+3,33%) a affiché la plus forte hausse, devançant « Distributeurs » (+2,86%) et « Chimie » (+1,76%). À l’opposé, les secteurs « Loisirs et Hôtels » et « Matériels, logiciels et services informatiques » ont cédé, chacun, 1,06%, suivi de celui des banques (-0,46%).

Les échanges ont dépassé 247,4 millions de dirhams (MDH), réalisés essentiellement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Sonasid (31,8 MDH), Résidences Dar Saada (23,7 MDH) et Attijariwafa Bank (19,1 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffré à près de 829 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (+9,3% à 546,5 DH), Auto Hall (+7,84% à 73,01 DH), Sonasid (+6,44% à 1.289 DH), Afriquia Gaz (+5,79% à 4.200 DH) et Maroc Leasing (+4,86% à 388 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

À l’inverse, les plus forts replis ont été accusés par Microdata (-3,98% à 700 DH), S2M (-3,9% à 370 DH), Fenie Brossette (-2,76% à 123,1 DH), SMI (-2,47% à 2.330 DH) et Bank of Africa (-2,34% à 204,5 DH).