Galaxy S25 : L’IA au cœur de votre expérience mobile

Pionnier de l’ère multimodale avec notre expérience mobile la plus contextuelle et personnalisée jamais créée

SAN JOSE, le 22 janvier 2025 – Samsung Electronics Co., Ltd. a dévoilé aujourd’hui la série Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ et Galaxy S25, établissant un nouveau standard en tant que véritable compagnon IA, avec des expériences mobiles plus naturelles et conscientes du contexte que jamais. En introduisant les agents IA multimodaux, la série Galaxy S25 marque un tournant dans la vision de Samsung pour transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone – et avec le monde qui les entoure. Grâce à un chipset Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform spécialement conçu pour Galaxy, cette série offre une puissance de traitement sur appareil renforcée pour l’IA Galaxy[1], ainsi qu’un contrôle supérieur des appareils photo grâce au moteur ProVisual de nouvelle génération.

« Les plus grandes innovations sont le reflet de leurs utilisateurs, c’est pourquoi nous avons fait évoluer l’IA Galaxy pour rendre l’interaction avec vos appareils plus naturelle et intuitive, tout en garantissant la sécurité de votre vie privée », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « La série Galaxy S25 ouvre la voie à un système d’exploitation intégré à l’IA qui redéfinit non seulement la manière dont nous utilisons la technologie, mais aussi la manière dont nous vivons au quotidien. »

Des interactions mobiles plus intuitives et fluides que jamais

Avec One UI 7[2], la série Galaxy S25 devient un véritable compagnon IA, capable de comprendre le contexte de vos besoins et préférences, et de vous offrir des expériences IA personnalisées, tout en assurant une confidentialité totale à chaque étape. Ce lancement marque le début d’une vision partagée avec Google pour imaginer un Android centré sur l’IA, réunissant développeurs et partenaires du monde entier.

Les agents IA multimodaux permettent à la Galaxy S25 d’interpréter le texte, la parole, les images et les vidéos pour des interactions plus naturelles. Les améliorations apportées à la fonctionnalité Circle to Search[3] de Google facilitent les recherches sur votre écran, en reconnaissant rapidement des numéros de téléphone, des emails ou des URL, permettant d’appeler, envoyer un email ou visiter un site web d’un simple tapotement.

Avec la série Galaxy S25, vous pouvez également effectuer des recherches contextuelles avec des suggestions adaptées pour vos prochaines actions. De plus, la transition entre les applications devient fluide, facilitant le partage d’un GIF ou l’enregistrement des détails d’un événement, par exemple.

La Galaxy S25 marque également une avancée dans la compréhension du langage naturel, rendant les interactions quotidiennes encore plus simples. Demandez simplement à trouver une photo précise dans Samsung Gallery ou à ajuster la taille des polices d’affichage dans les paramètres.

Il vous suffit de maintenir le bouton latéral pour activer Gemini et interagir de manière fluide avec les applications Samsung, Google, ainsi que les applications tierces comme Spotify. Par exemple, vous pouvez rechercher le calendrier de la saison de votre équipe sportive préférée et l’ajouter directement au calendrier Samsung, d’un simple geste.

Ces interactions intuitives sont renforcées par l’expansion des outils populaires de Galaxy IA pour la communication, la productivité et la créativité. La Galaxy S25 organise vos appels grâce à Call Transcript[4] et aux résumés d’appels. Les fonctionnalités d’aide à l’écriture, telles que le résumé de contenu ou la mise en forme automatique des notes, peuvent être activées pour sélectionner des textes sans avoir besoin de basculer entre les applications. Drawing Assist[5] offre de nouvelles possibilités pour matérialiser des idées grâce à des combinaisons de croquis, textes ou images.

Des expériences ultra-personnalisées avec une confidentialité renforcée

À l’ère de l’IA, la personnalisation va de pair avec la confidentialité. Sur le Galaxy S25, le Moteur de Données Personnelles[6] alimente les fonctionnalités d’IA personnalisées en analysant en toute sécurité vos données sur l’appareil pour offrir des expériences hautement personnalisées qui reflètent vos préférences et habitudes d’utilisation. Ces informations permettent des expériences sur mesure telles que la recherche d’une ancienne photo dans la Galerie en utilisant un langage naturel, ou être guidé tout au long de la journée avec Now Brief[7], qui propose activement des suggestions accessibles via la Now Bar sur l’écran de verrouillage. Toutes les données personnalisées sont conservées privées et sécurisées par Knox Vault. Combiné aux capacités améliorées de traitement sur l’appareil, cela crée une expérience IA puissante et protégée, unique à Galaxy.

Le Galaxy S25 introduit également la cryptographie post-quantique, protégeant les données personnelles contre les menaces émergentes qui pourraient se développer à mesure que l’informatique quantique progresse.

Parce qu’il n’y a pas de confidentialité sans sécurité holistique, One UI 7 a jeté les bases de ces innovations en introduisant une couche de sécurité supplémentaire renforcée, conçue pour l’ère de l’IA et de l’hyperconnectivité. Les mises à jour supplémentaires incluent des paramètres de Restrictions Maximales, une Protection Vol améliorée, et un nouveau tableau de bord Knox Matrix pour surveiller l’état de sécurité au sein d’un écosystème d’appareils connectés.

La performance la plus puissante de Galaxy à ce jour

La série Galaxy S25 est équipée du Snapdragon® 8 Elite for Galaxy. Avec des personnalisations uniques pour Galaxy, il s’agit du processeur le plus puissant jamais installé sur la série Galaxy S, offrant une augmentation des performances de 40 % pour le NPU, de 37 % pour le CPU[8] et de 30 % pour le GPU par rapport à la génération précédente. Cette puissance alimente la capacité de la série Galaxy S25 à traiter plus d’expériences IA sur l’appareil sans compromis, y compris des tâches d’IA précédemment basées sur le cloud, telles que l’édition générative.[9]

Samsung et Qualcomm Technologies ont travaillé ensemble pour personnaliser le Snapdragon® 8 Elite for Galaxy. La série Galaxy S25 présente un traitement d’image IA avancé et efficace avec ProScaler[10], permettant une amélioration de 40 %[11] de la qualité de mise à l’échelle de l’image d’affichage, tout en intégrant une technologie personnalisée avec le moteur mobile d’images numériques naturelles de Samsung (mDNIe) intégré dans le processeur grâce à la technologie Galaxy IP pour une meilleure efficacité énergétique de l’affichage.

Le Snapdragon® 8 Elite for Galaxy est également équipé du moteur Vulkan et d’un Ray Tracing amélioré, offrant une expérience de jeu mobile plus fluide et plus réaliste.

Toute utilisation intensive de l’appareil et le traitement de l’IA se déroulent de manière fluide grâce à une nouvelle structure de dissipation thermique avec une chambre à vapeur 40 % plus grande et un matériau d’interface thermique (TIM) sur mesure offrant une amélioration supplémentaire de l’efficacité thermique.

Libérer une véritable création professionnelle

La série Galaxy S25 offre des photos ultra-détaillées à chaque plage de zoom avec des capteurs haute résolution et le ProVisual Engine, établissant une nouvelle norme pour la photographie mobile. Avec un nouveau capteur d’appareil photo ultra-large de 50 MP, mis à niveau par rapport au précédent capteur de 12 MP, le Galaxy S25 Ultra offre une clarté et une vibrance exceptionnelles.

L’enregistrement HDR 10 bits est désormais appliqué par défaut, offrant une expression des couleurs quatre fois plus riche par rapport au HDR 8 bits. Le Galaxy S25 peut ainsi capturer des détails dans toutes les conditions d’éclairage. De plus, les vidéos en faible luminosité n’ont jamais été aussi nettes grâce au Galaxy S25[12]. Basé sur un processeur puissant, le Galaxy S25 analyse les mouvements et le temps pour réduire le bruit de manière plus efficace. Cette intégration permet de détecter les objets en mouvement et statiques avec une plus grande précision, assurant des images plus nettes et plus propres dans n’importe quel scénario.

Le Galaxy S25 introduit également une gamme d’outils qui étaient autrefois réservés à des logiciels spécialisés, rendant l’édition avancée accessible à tous. Désormais, tout le monde peut devenir un pro de l’édition de photos et de vidéos. Audio Eraser[13] simplifie la suppression des bruits indésirables dans les vidéos. En isolant les catégories de sons – y compris les voix, la musique, le vent, la nature, la foule et le bruit – vous pouvez contrôler ce que vous souhaitez atténuer ou éliminer entièrement.

Pour une expérience de type DSLR sur mobile, le Galaxy S25 introduit un contrôle de la profondeur de champ avec Virtual Aperture, intégré dans le populaire Expert RAW[14]. Le Galaxy S25 élève également la créativité cinématographique avec Galaxy Log, permettant des options de correction colorimétrique précises pour une production vidéo plus professionnelle.

Le Portrait Studio[15] a également été amélioré, permettant aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés avec des expressions faciales plus réalistes. Les filtres introduisent de nouveaux filtres de style analogique, offrant une esthétique semblable à celle du film pour vos photos et vidéos.

Design durable adoptant une approche plus circulaire

La série Galaxy S25 repose sur le « Design essentiel » de Galaxy, ancré dans les éléments « Simple, Impactant et Émotionnel ». Le Galaxy S25 Ultra affine cette essence dans le modèle le plus mince, léger et durable de la série Galaxy S, avec des bords arrondis pour une prise en main confortable qui complète l’identité esthétique de la série.

Le Galaxy S25 Ultra est fabriqué en titane durable et en nouveau Corning® Gorilla® Armor 2, un matériau inédit plus durable que le verre. Il combine le verre-céramique de Corning avec un traitement de surface anti-réflectif breveté, garantissant une protection avancée contre les chutes, ainsi qu’un traitement de surface anti-réflectif et une résistance aux rayures.[16]

Chaque composant externe du Galaxy S25+ et du S25 comprend désormais au moins un matériau recyclé[17], le cadre métallique incorporant pour la première fois de l’aluminium recyclé.[18]

De plus, bien que chaque appareil de la série Galaxy S25 utilise au moins 50 % de cobalt recyclé pour sa batterie[19], le Galaxy S25 sera le premier smartphone Galaxy à utiliser des batteries fabriquées avec du cobalt recyclé provenant d’anciens appareils Galaxy ou de batteries jetées lors du processus de fabrication. Samsung passe par plusieurs étapes avec ses partenaires partageant les mêmes valeurs, de l’extraction du cobalt des batteries usagées à la réutilisation du cobalt recyclé pour les batteries du Galaxy S25.

Combinée à sept générations de mises à jour du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité[20], la série Galaxy S25 garantit une performance fiable et optimisée sur une plus longue durée de vie.

Pour une tranquillité d’esprit accrue, Samsung Care+ offre une couverture complète pour les dommages accidentels, les réparations et les remplacements, garantissant une sérénité aux utilisateurs de Galaxy. De plus, Samsung lance le nouveau Galaxy Club[21]. Pour les utilisateurs passionnés de technologie, ce modèle d’abonnement flexible est conçu pour rendre la possession et la mise à niveau des appareils Galaxy plus pratiques que jamais. Les détails régionaux et la disponibilité seront annoncés à une date ultérieure.

Tous les appareils Galaxy S25 seront livrés avec 6 mois de Gemini Advanced et 2 To de stockage cloud sans frais supplémentaires. Gemini Advanced propose nos modèles d’IA les plus performants et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités telles que Gems, des experts IA personnalisés pour tout sujet, et Deep Research, qui agit comme votre assistant personnel de recherche IA.

Le Galaxy S25 Ultra sera disponible[22] en Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver et Titanium Gray. Le Galaxy S25 et le Galaxy S25+ seront disponibles en Navy, Silver Shadow, Icyblue et Mint.

Offre Précommande :

– Galaxy S25 : Un double espace de stockage et un chargeur sans fil offerts

– Galaxy S25+ : Un double espace de stockage et un chargeur sans fil offerts

– Galaxy S25 Ultra : Un double espace de stockage et un chargeur sans fil offerts

Pour plus d’informations sur la série Galaxy S25, veuillez visiter : Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com or Samsung.com.

[1] La connexion au compte Samsung peut être requise pour utiliser certaines fonctionnalités d’IA Samsung. Samsung ne fait aucune promesse, assurance ou garantie concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des résultats fournis par les fonctionnalités d’IA. La disponibilité des fonctionnalités Galaxy AI peut varier en fonction de la région/pays, de la version du système d’exploitation/One UI, du modèle de l’appareil et de l’opérateur téléphonique. La disponibilité de certaines fonctions peut varier en fonction du modèle de l’appareil. Le service Galaxy AI peut être limité pour les mineurs dans certaines régions avec des restrictions d’âge sur l’utilisation de l’IA. Les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu’à la fin de l’année 2025 sur les appareils Samsung Galaxy compatibles. Des conditions différentes peuvent s’appliquer aux fonctionnalités d’IA fournies par des tiers.

[2] La version officielle de One UI 7 débutera avec les prochains appareils de la série Galaxy S. La mise à jour devrait être déployée progressivement sur d’autres appareils Galaxy.

[3] « Circle to Search » est une marque déposée de Google LLC. Les séquences ont été raccourcies et simulées. Les résultats sont fournis à titre illustratif uniquement. La disponibilité du service peut varier en fonction du pays, de la langue et du modèle d’appareil. Une connexion internet est requise. Les utilisateurs peuvent avoir besoin de mettre à jour Android et l’application Google vers la dernière version. Les résultats peuvent varier en fonction des correspondances visuelles ou audio. L’exactitude des résultats n’est pas garantie. Fonctionne uniquement avec les applications et surfaces compatibles, et avec la musique ambiante. Ne reconnaîtra pas la musique diffusée via des écouteurs ou si le volume du téléphone est éteint.

[4] La fonctionnalité de transcription des appels nécessite une connexion réseau pour recevoir les appels. La connexion à un compte Samsung est requise. La fonctionnalité de résumé pour la transcription des appels peut automatiquement transcrire les appels enregistrés lorsqu’un certain nombre de caractères est atteint et reste sous la limite de caractères. L’enregistrement des appels peut ne pas être pris en charge dans certains pays. Disponible actuellement sur les téléphones Samsung préinstallés et l’application Voice Record. La disponibilité du service peut varier en fonction de la langue ou de la région. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack de langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[5] La fonctionnalité de transcription des appels nécessite une connexion réseau pour recevoir les appels. Une connexion à un compte Samsung est requise. La fonctionnalité de résumé pour la transcription des appels peut automatiquement transcrire les appels enregistrés lorsqu’un certain nombre de caractères est atteint et que cela reste sous la limite de caractères. L’enregistrement des appels peut ne pas être pris en charge dans certains pays. Disponible actuellement sur les téléphones Samsung préinstallés et l’application Voice Record. La disponibilité du service peut varier en fonction de la langue ou de la région. Certaines langues peuvent nécessiter le téléchargement d’un pack de langue. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[6] Le Moteur de Données Personnelles fonctionne à condition que le menu Intelligence des Données Personnelles soit activé. Les données analysées seront supprimées dès que le menu Intelligence des Données Personnelles sera désactivé. Le Moteur de Données Personnelles reconnaît certaines langues et accents/dialectes, y compris, mais sans s’y limiter, l’arabe, le chinois (simplifié), le néerlandais, l’anglais, le français, l’allemand, l’hindi, l’indonésien, l’italien, le japonais, le coréen, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, l’espagnol, le suédois, le thaï, le turc et le vietnamien. Actuellement, le Moteur de Données Personnelles analyse les applications natives de Samsung.

[7] La fonctionnalité Brief nécessite une connexion avec un compte Samsung. La disponibilité du service peut varier en fonction du pays, de la langue, du modèle d’appareil et des applications. Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion réseau.

[8] Améliorations des performances de l’AP par rapport au Galaxy S24 Ultra. Les performances réelles dépendront de l’environnement de l’utilisateur, des conditions et des logiciels et applications préinstallés.

[9] La fonctionnalité Édition Générative pour l’Assistance Photo nécessite une connexion réseau et une connexion avec un compte Samsung. L’édition avec l’Édition Générative peut entraîner une redimension du photo. Un filigrane visible est superposé à l’image lors de l’enregistrement afin d’indiquer que l’image a été générée par IA. L’exactitude et la fiabilité du résultat généré ne sont pas garanties.

[10] La fonctionnalité ProScaler est prise en charge sur les modèles Galaxy S25+ et Ultra. La qualité de l’image peut être améliorée jusqu’à QHD+, en fonction des paramètres de résolution d’écran de l’appareil.

[11] Comparé à la série Galaxy S24. Basé sur le test PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio).

[12] Comparé à l’enregistrement vidéo en faible luminosité sur la série Galaxy S24.

[13] Les résultats peuvent varier selon la vidéo en fonction des sons présents dans celle-ci. Une connexion avec un compte Samsung est requise. Certains types de sons peuvent être détectés, tels que les voix, la musique, le vent, la nature, la foule et le bruit. La détection réelle des sons peut varier en fonction de la source audio et des conditions de la vidéo. L’exactitude des résultats n’est pas garantie.

[14] Expert RAW peut être téléchargé depuis le Galaxy Store. L’application est disponible sur les modèles Galaxy S20 ou plus récents.

[15] La fonctionnalité Portrait Studio pour l’Assistance Photo nécessite une connexion réseau et une connexion avec un compte Samsung. L’édition avec Portrait Studio entraîne un redimensionnement de la photo. Un filigrane visible est superposé à l’image lors de l’enregistrement afin d’indiquer que l’image a été générée par IA. L’exactitude et la fiabilité du résultat généré ne sont pas garanties.

[16] Comparé au Corning® Gorilla® Armor sur le Galaxy S24 Ultra.

[17] Chaque composant externe du Galaxy S25+ et S25, y compris l’écran avant, l’assemblage du verre arrière, le cadre métallique (avant du boîtier), la touche latérale, la touche de volume et le tiroir SIM, contient au moins un matériau recyclé.

[18] Le cadre métallique (avant du boîtier) du Galaxy S25+ et S25 contient au minimum 20 % d’aluminium recyclé en poids.

[19] Au minimum 25 % de la batterie du Galaxy S25 est composé de cobalt en poids, dont 50 % de cobalt recyclé.

[20] La série Galaxy S25 prendra en charge sept générations de mises à jour du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité à partir de la date de lancement mondiale. Le calendrier des mises à jour du système d’exploitation et des mises à jour de sécurité peut varier en fonction du modèle d’appareil, du fournisseur de réseau et du marché.

[21] Des conditions générales s’appliquent. Le type de service et les détails de la promotion du New Galaxy Club peuvent varier selon le pays/la région, et des frais de franchise (frais de service) peuvent s’appliquer. Pour être éligible aux avantages de la promotion, une inscription peut être requise.

[22] Colors may vary by market and network provider.