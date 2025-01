Bancassurance: AtlantaSanad Assurance et Crédit du Maroc scellent un accord

AtlantaSanad Assurance et Crédit du Maroc ont scellé un accord structurant dans le domaine de la bancassurance. La compagnie est, depuis le 1er janvier 2025, le partenaire de Crédit du Maroc pour la commercialisation des produits d’assurance et d’épargne auprès des clients particuliers et entreprises de la banque.

Cette collaboration stratégique entre ces deux filiales de Holmarcom Finance Company s’inscrit dans la lignée de la vision du Pôle Finance du Groupe Holmarcom. Ce dernier poursuit une stratégie de développement soutenue de ses filiales, tout en accélérant la création de synergies entre elles, un levier essentiel pour renforcer leur présence sur le marché.

Ce partenariat en bancassurance permettra, d’une part, de créer un nouveau relais de croissance pour l’activité d’AtlantaSanad Assurance et, d’autre part, d’accompagner les ambitions de développement de Crédit du Maroc.

« En joignant l’expertise d’AtlantaSanad et les capacités de distribution et de conseil de Crédit du Maroc, nous sommes en mesure d’offrir aux clients de la banque une réelle valeur ajoutée en matière de protection et d’épargne. » a déclaré Jalal Benchekroun, Directeur Général de la compagnie, avant d’ajouter : « Ce nouveau partenariat va nous permettre de drainer des volumes supplémentaires et de renforcer de façon significative notre position sur le marché dès 2025 ».

Ainsi, forte d’un partenariat historique et ambitieux en bancassurance avec CIH Bank, AtlantaSanad réalisera, avec ce nouveau contrat, une évolution remarquable de sa performance et sa part de marché.

De son côté, Crédit du Maroc bénéficiera de ce partenariat pour élargir son offre de services, renforcer sa proximité avec sa clientèle et soutenir ses objectifs de croissance.

« Nous nous réjouissons de la mise en place de ce partenariat qui va contribuer à dynamiser notre activité bancassurance, pour laquelle nous avons des objectifs ambitieux. Avec notre nouveau partenaire, AtlantaSanad, nous mettons à la disposition de nos clients une offre complète de produits à la fois diversifiée et compétitive, des parcours fluides et digitalisés ainsi qu’une qualité de service aux meilleurs standards du marché. » a déclaré Ali Benkirane, Président du Directoire de la banque.

Ce changement, entré en vigueur le 1er janvier 2025, n’a aucun impact sur les engagements précédemment pris envers les clients de Crédit du Maroc. Les garanties et les primes d’assurance restent inchangées, assurant ainsi une continuité des couvertures souscrites.

Ce partenariat entre Crédit du Maroc et AtlantaSanad qui illustre parfaitement les objectifs de synergie visés par Holmarcom Finance Company, marque une nouvelle étape dans la convergence des expertises bancaires et assurantielles. En capitalisant sur la complémentarité des métiers et des ressources, Holmarcom Finance Company confirme son ambition d’apporter une réponse globale aux besoins de ses clients, en proposant des solutions intégrées, innovantes et à forte valeur ajoutée.