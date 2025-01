La Bourse de Casablanca entame ses échanges en hausse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges en hausse vendredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,14% à 16.103,28 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,12% à 1.306,56 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, laissait -0,01% à 1.122,48 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, enregistrait une hausse de 0,51% à 1.671,45 pts.

Aux valeurs individuelles, Stroc Industrie (+4,19% à 48,97 DH), Fenie Brossette (+3,75% à 136,95 DH), IB Maroc.com (+3,66% à 34 DH), Auto Hall (+3,06% à 69,05 DH) et Réalisations Mécaniques (+2,82% à 510,00 DH) signaient les meilleures performances.

À l’opposé, Cartier Saada (-2,72% à 35 DH), Bank of Africa (-1,84% à 211 DH), Aluminium du Maroc (-1,41% à 1.400 DH), Société des Boissons du Maroc (-1,05% à 2.350 DH) et CDM (-0,96% à 1.030 DH) enregistraient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,01%.

S.L.