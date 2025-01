Education financière: Centrale Danone et le Groupe Crédit Agricole du Maroc lancent une formation pour les éleveurs

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) et Centrale Danone sont fiers d’annoncer le lancement des premières journées de formation sur l’éducation financière des éleveurs et de leurs familles, dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les deux entités en 2024.

Ce programme, élaboré par le Centre des Études et de Recherche du Crédit Agricole du Maroc (CERCAM), vise à renforcer les capacités financières et techniques des producteurs locaux. Les sessions de formation débuteront en 2025 et seront organisées lors des journées dédiées aux producteurs, y compris les éleveurs affiliés à la communauté Hlib Bladi, programme d’accompagnement porté par Centrale Danone au profit de 10 000 petits éleveurs.

La convention repose sur deux axes stratégiques majeurs :

Education financière de base : Fournir aux éleveurs et à leurs familles les connaissances essentielles en gestion financière afin de favoriser leur autonomie économique et leur résilience.

Formation sur les outils de gestion de l'élevage laitier : Accompagner les éleveurs dans l'amélioration de la productivité et la durabilité de leurs exploitations grâce à des pratiques modernes et adaptées.

Ali Benmokhtar Directeur central chargé du centre d’études et de recherches du CAM, Groupe Crédit Agricole du Maroc, a déclaré : « Ce partenariat est une avancée majeure pour renforcer l’intégration financière des éleveurs dans les zones rurales. Ces formations contribuent directement à améliorer leur qualité de vie tout en assurant la pérennité de leurs activités. » Anass El Ayachi, Directeur de l’Amont Laitier au sein de Centrale Danone, a ajouté : « Nous sommes engagés auprès des éleveurs et de leurs familles pour les accompagner dans leur développement technique et financier. Ces initiatives traduisent notre ambition de contribuer activement au développement durable et inclusif du secteur agricole marocain. »

Ce partenariat illustre l’engagement commun du GCAM et de Centrale Danone envers un modèle économique durable, au service des producteurs et de leurs familles.

