Centrale Danone obtient la certification B Corp™, rejoignant ainsi ce mouvement mondial. Cette certification, octroyée par l’organisme indépendant B Lab®, atteste du respect de normes rigoureuses en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité, en auditant l’entreprise de manière scrupuleuse sur 5 volets :

• Gouvernance : Assurer la transparence et l’engagement envers une mission sociale qui bénéficie à tous ;

• Environnement : Mise en œuvre pratiques de gestion des ressources qui préservent la planète pour les générations futures ;

• Collaborateurs : Créer un cadre épanouissant qui favorise le développement de carrière, le bien-être, l’engagement et la satisfaction de tous les employés ;

• Communautés : S’engager activement dans des initiatives de responsabilité civique pour renforcer le tissu social local ;

• Consommateurs : Cultiver une relation de confiance avec les clients en intégrant des pratiques durables et éthiques dans la chaîne d’approvisionnement.

La certification couvre l’ensemble des activités de Centrale Danone, et consacre le double projet économique et social de l’entreprise conformément à la mission de Danone : « Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre ». Elle reconnaît l’engagement de l’entreprise à aller au-delà de la simple rentabilité financière, en plaçant la responsabilité sociale et environnementale au cœur de sa stratégie. Centrale Danone poursuit une double mission : se développer économiquement tout en ayant un impact social et environnemental positif.

L’entreprise s’engage auprès de ses épiciers et de ses agriculteurs partenaires, ainsi qu’auprès de ses collaborateurs et des consommateurs, afin de favoriser des pratiques durables et de garantir un accès à une alimentation saine et nutritive. Hervé Orama Barrère, PDG de Centrale Danone, a déclaré : « Cette certification B Corp™ est une reconnaissance des efforts de nos équipes pour avoir un impact positif sur notre communauté et l’environnement de notre pays. Nous sommes fiers de contribuer à un avenir durable, en harmonie avec nos valeurs. La certification B Corp™ est en parfaite ligne avec la vocation économique et sociale de Danone, qui vise à créer un impact positif pour l’ensemble de ses parties-prenantes. » Lucy Muigai, directrice exécutive de B Lab Africa, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Centrale Danone dans la communauté B Corp™. Ce mouvement regroupe des entreprises engagées à changer la façon dont le business opère, prouvant que l’entreprise peut vraiment être une force pour le bien. Centrale Danone sera une addition fantastique à cette communauté et continuera de faire avancer la conversation. »

La certification B Corp™ représente un gage de confiance pour les consommateurs, confirmant le fait que Centrale Danone respecte les standards de durabilité. Elle reflète également la volonté de l’entreprise d’intégrer ses engagements dans l’ensemble de sa chaîne de valeur, d’amont en aval.

S.L.