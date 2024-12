Abdessamad Kayouh: « les entreprises doivent s’inspirer de l’expérience de BLS »

Abdessamad Kayouh, ministre de la Logistique et du Transport, a inauguré cette semaine la plus grande plate-forme logistique nationale chez Buildings and Logistic Services (BLS), présidée par Moncef Belkhayat.

Cet investissement stratégique de 300 millions de dirhams reflète l’ambition de BLS d’accompagner la croissance des besoins en solutions logistiques modernes et durables, tout en renforçant sa position de leader au Maroc.

Abdessamad Kayouh, Ministre du Transport et de la Logistique nous a déclaré : «Ce projet est le plus grand au Royaume, tant par sa taille que par les technologies employées. Il représente une véritable avancée. Nous espérons que les entreprises évoluant dans ce secteur s’inspireront de cette initiative, en particulier en intégrant les nouvelles technologies. Le marché marocain a en effet besoin d’une présence accrue d’entreprises spécialisées en logistique pour répondre efficacement aux nombreux défis qui se présentent.»