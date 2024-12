Bourse de Casablanca: voici les tops et flops de cette semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 02 au 06 décembre sur une note négative, son indice principal, le MASI, cédant 0,5% à 14.762,43 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a lâché 0,7% à 1.200,19 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a perdu 1% à 1.049,72 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 1,86% à 1.465,36 pts.

Côté secteurs, les indices des sociétés de transport (-3,39%), des loisirs et hôtels (-2,29%) et de l’industrie pharmaceutique (-1,99%) ont accusé les plus forts replis.

A l’opposé, les secteurs de la chimie (+8,74%), des sociétés de financement et autres activités financières (+6%) et du transport (+5,69%) ont réalisé les meilleures performances de la semaine.

Les échanges ont dépassé 909,95 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central « Actions » et dominés par les transactions sur Douja promotion groupe Addoha avec une part de 19,42% du volume global, Alliances (10,78%) et Attijariwafa Bank (8,15%).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 752,61 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Sothema (-4% à 911 DH), Addoha (-3,96% à 39 DH), Cartier Saada (-3,91% à 33,2 DH), CDM (-3,83% à 955 DH), et Résidences Dar Saada (-3,68% à 72,7 DH).

A l’opposé, Eqdom (+15,33% à 1.219 DH), Promopharm SA (+13,64% à 1.000 DH), Alliances (+10,46% à 454 DH), IB Maroc.com (+9,34% à 34,99 DH) et SNEP (+9,23% à 580,1 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

