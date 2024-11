La chaîne hôtelière Ibis fête son 50e anniversaire

À l’occasion de son 50ᵉ anniversaire, la chaîne hôtelière Ibis a dévoilé sa campagne « Go Get It », une initiative mondiale qui met en avant le rôle de l’hôtellerie dans la création d’expériences de voyage accessibles.

Cette campagne résonne particulièrement au Maroc, où Ibis, avec ses 20 établissements, joue un rôle important dans l’offre hôtelière. Les hôtels de la marque, situés dans des villes clés comme Casablanca, Marrakech et Rabat, répondent à la demande croissante pour des séjours abordables et confortables.

Au-delà des séjours classiques, la campagne « Go Get It » reflète une volonté d’encourager les voyageurs à explorer et à tirer le meilleur parti de leurs déplacements. Elle s’accompagne d’initiatives comme le programme Ibis Music, qui transforme les hôtels en espaces d’expression pour les artistes locaux et internationaux. Ces initiatives visent à renforcer le lien entre les clients et les communautés locales tout en positionnant Ibis comme un acteur engagé dans la culture et la créativité.

En phase avec l’évolution des besoins des voyageurs, Ibis mise sur des solutions modernes pour simplifier les séjours, comme l’enregistrement en ligne ou les espaces adaptés au télétravail. La marque continue également d’investir dans le confort des clients grâce à des innovations comme la literie primée « Sweet Bed by Ibis », qui garantit un haut niveau de qualité tout en respectant les standards économiques.

Avec une forte implantation locale, Ibis contribue au développement économique des régions marocaines en s’associant avec des partenaires du tourisme et de l’événementiel. La marque entend poursuivre son expansion et adapter son offre aux attentes des nouvelles générations de voyageurs, qui privilégient des expériences enrichissantes et connectées à leur environnement. En s’appuyant sur des initiatives comme « Go Get It » et en renforçant sa présence digitale, Ibis vise à consolider sa place dans le paysage hôtelier marocain.