TripAdvisor Travelers Choice Award : le groupe Kenzi Hotels à l’honneur en 2024

Cinq hôtels du groupe Kenzi ont été distingués cette année par le prix « TripAdvisor Travelers Choice Award » pour l’année 2024. Cette reconnaissance place ces établissements parmi le top 10% des meilleurs hôtels à l’échelle mondiale, confirmant ainsi leur excellence dans l’industrie de l’hôtellerie.

Les lauréats de cette distinction prestigieuse sont : Le KENZI CLUB AGDAL MEDINA, Le KENZI MENARA PALACE, et Le KENZI ROSE GARDEN à Marrakech, ainsi que le KENZI SIDI MAAROUF à Casablanca et le KENZI EUROPA à Agadir. Tous ces établissements ont été honorés par le prix TripAdvisor Travelers Choice 2024, la plus haute distinction décernée par la plateforme.

Chaque année, TripAdvisor met en lumière les établissements les plus appréciés par les voyageurs du monde entier, se basant sur les avis et notes recueillis au cours de l’année précédente. Ce prix récompense les hôtels qui offrent régulièrement des expériences exceptionnelles aux voyageurs du monde entier, et nos lauréats ont été distingués pour avoir reçu des notes et avis positifs tout au long de l’année écoulée.

Cette nouvelle reconnaissance témoigne de l’engagement continu du groupe Kenzi à offrir des expériences inoubliables à ses clients. Nous adressons nos plus sincères félicitations à toutes les équipes de nos hôtels pour leur dévouement et leur professionnalisme qui ont contribué à cette réussite.