Tourisme : lancement d’une nouvelle campagne promotionnelle pour Agadir

Par LeSiteinfo avec MAP

« Azul Agadir », une nouvelle campagne promotionnelle pour la destination Agadir Souss Massa, a été lancée vendredi soir, à l’occasion du début de la saison estivale qui coïncide avec la célébration de la fête de la musique.

La cérémonie du lancement de cette initiative s’est déroulée en présence notamment du président du Conseil communal d’Agadir, Aziz Akhannouch, du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi et du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli.

Initiée par la Wilaya de la région Souss-Massa, la région Souss-Massa, et la Commune d’Agadir en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme, les SDRs Tourisme et le Réseau de développement du Tourisme rural, cette campagne promotionnelle s’inscrit dans le cadre des efforts visant à booster le tourisme dans la région Souss-Massa à travers la promotion de toutes les facettes de cette destination unique qui allie le balnéaire à l’arrière-pays.

Dans une déclaration à la MAP, Rachid Boukhanfer, vice-président Conseil de la région Souss-Massa, a souligné que les actions promotionnelles mettront la lumière sur la richesse de la culture locale, l’offre d’animation culturelle et artistique, les activités de loisirs aquatiques et en montagne, les circuits touristiques et les sites historiques de la région.

L’objectif étant d’offrir au touriste, une expérience unique qui allie ambiance estivale festive et immersion au cœur de la culture amazighe authentique, a-t-il ajouté.

Cette campagne promotionnelle est marquée par un programme riche et varié qui reflète la beauté et la richesse du patrimoine amazighe authentique de la région du Souss-Massa.