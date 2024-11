Mi-séance : la Bourse de Casablanca évolue dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca évoluait dans le vert, mardi à la mi-séance, son principal indice, le MASI, progressant de 0,26% à 14.728,98 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,28% à 1.191,16 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’adjugeait 0,17% à 1.054,61 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,9% à 1.437,18 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid gagnaient, respectivement, 0,28% à 13.938,4 pts et 0,24% à 12.380,72 pts.

Sur le plan individuel, Maghreb Oxygène (+6,44% à 239,5 DH), Med Paper (+2,99% à 20,7 DH), Alliances (+2,83% à 359,9 DH), Eqdom (+2,73% à 1.130 DH) et Sonasid (+2,36% à 955 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, le plus fortes baisses étaient accusées par Label Vie (-3,23% à 4.161 DH), Miniere Touissit (-2,95% à 1.545 DH), CFG Bank (-1,80% à 196,4 DH), BMCI (-1,71% à 575 DH) et Bank Of Africa (-1,03% à 192 DH).