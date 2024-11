Hamza Naciri Bennani : “Rester compétitif, exige une flexibilité et une réactivité constantes”

Hamza Naciri Bennani

Directeur général de Glovo Maroc

Le directeur général de Glovo Maroc dresse un bilan positif du modèle économique de la plateforme, soulignant son rôle dans la croissance des partenaires locaux à travers des outils numériques et une application performante. Avec un investissement important dans le digital, Glovo se positionne en leader, intégrant des technologies de pointe pour soutenir la digitalisation des commerces et rester compétitif.

Que pouvez-vous nous dire du business model de Glovo au Maroc ?

Notre rôle est de développer une application intuitive et fonctionnelle qui permet aux magasins partenaires d’augmenter leur visibilité en ligne, aux coursiers de générer des revenus et aux utilisateurs d’accéder aux plats et produits préférés de leurs villes. Outre le développement de l’application et la logistique – qui couvre notamment l’assistance à la clientèle – nous proposons des outils numériques et mettons à disposition des partenaires des ressources marketings ainsi que des informations commerciales qui leur permettent de s’adapter aux changements du marché et gagner en performance.

Notre modèle économique se base sur des frais de commissions sur les commandes effectuées par nos partenaires, des frais de livraison ainsi que des frais d’utilisation de notre plateforme. Ces frais sont nécessaires pour maintenir l’équilibre du fonctionnement de notre écosystème et nous permettent de continuer à garantir un service optimal.

Le digital joue un rôle important dans le développement de votre métier. Quels investissements ont été consentis dans ce sens ?

Il est vrai que notre métier consiste principalement à développer une application technologique intuitive qui permette de connecter des utilisateurs avec des coursiers et des partenaires. Aujourd’hui, plus de 500 ingénieurs travaillent quotidiennement sur le développement continu de notre application.

Notre plateforme offre plusieurs outils technologiques avancés pour accompagner la digitalisation des restaurants et des commerces partenaires, dont la grande majorité est composée de TPME locales. Nous mettons à leur disposition des outils qui leur permettent non seulement de gagner en efficacité mais aussi d’atteindre de nouveaux clients et d’augmenter leurs chiffres d’affaires. Ces outils leur permettent notamment de gérer leurs boutiques virtuelles, d’améliorer leurs opérations et d’augmenter leur visibilité en ligne.

Dernièrement, nous avons également lancé une offre de retail-media qui intègre des technologies programmatiques intelligentes, permettant à nos partenaires d’engager de manière efficace et autonome leurs audiences et de mieux saisir les dynamiques du marché.

Comment envisagez-vous de rester compétitifs dans un environnement en évolution rapide ?

Dans un environnement en constante évolution comme le nôtre, la capacité d’adaptation est essentielle. Chez Glovo, nous sommes conscients que rester compétitif exige une flexibilité et une réactivité constantes face aux changements du marché et aux besoins des consommateurs. Notre technologie et notre approche locale sont des atouts majeurs dans cette dynamique. Elles nous permettent de comprendre et de répondre avec précision aux demandes spécifiques de chaque communauté que nous servons.

Comment Attijariwafa bank a-t-elle contribué au développement de Glovo ?

Attijariwafa bank est un partenaire clé, qui nous accompagne pour la gestion des flux importants de transactions générés par notre plateforme. Ce partenariat prometteur nous permet de continuer notre activité en toute sérénité et de bénéficier d’une expérience fluide et sécurisée.

Ces deux éléments sont particulièrement importants, car en tant que plateforme digitale, qui met en relation trois parties prenantes, nous sommes conscients de notre rôle dans la promotion de l’inclusion digitale et financière au Maroc. Nous sommes fiers de ce partenariat et nous nous réjouissons de continuer à collaborer pour renforcer notre présence et notre activité au Maroc.

Quelle est la place du capital humain dans la stratégie de Glovo au Maroc ?

Le capital humain occupe une place centrale dans la stratégie de Glovo au Maroc. Aujourd’hui, nous comptons une équipe de plus de 100 collaborateurs et plus de 200 agents qui nous accompagnent quotidiennement pour assurer une assistance à nos utilisateurs. Nous nous appuyons sur des talents locaux qui connaissent intimement le marché et qui nous permettent de mieux comprendre et répondre aux besoins spécifiques de nos utilisateurs.

En tant que plateforme technologique, notre culture d’entreprise est construite sur plusieurs piliers et valeurs fondamentaux qui placent le capital humain au centre. Nous croyons fermement que nos employés doivent être en phase avec ces valeurs, et cette adéquation est tout aussi importante que leur performance. Cette approche permet de créer un environnement de travail dynamique, motivant et engageant, où chaque membre de l’équipe se sent valorisé et faisant partie intégrante du succès de l’entreprise.

La rédaction / Les Inspirations ÉCO