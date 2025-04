Sécurité des données bancaires : Glovo Maroc rassure ses clients

Face aux récentes fausses informations relayées sur certains canaux de communication et d’information, Glovo Maroc fait le point.

« Nous tenons à souligner qu’aucune faille de sécurité n’a été détectée dans nos systèmes. Les fausses informations évoquant un piratage de données bancaires via notre application sont infondées. Glovo n’a enregistré aucune fuite de données », souligne Glovo dans un communiqué.

Et d’ajouter : « Chez Glovo, la sécurité des données de nos utilisateurs est une priorité absolue. Toutes les informations bancaires sont cryptées et hébergées sur des serveurs sécurisés, conformément aux standards internationaux de sécurité PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Glovo Maroc reste pleinement engagé à garantir une expérience sécurisée à l’ensemble de sa communauté et continuera à renforcer ses dispositifs de sécurité et de sensibilisation », note Glovo.

« En cas de doute ou d’anomalie, notre service client est à votre disposition pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions », rappelle Glovo.