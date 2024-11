Glovo : une expansion stratégique au Maroc

Depuis son arrivée au Maroc, Glovo a réussi à transformer le paysage de la livraison à domicile, devenant le quatrième plus grand marché de l’entreprise à l’échelle mondiale. Véritable porte d’entrée sur le continent africain, le Maroc représente une opportunité immense pour Glovo, qui voit en ce marché un potentiel de croissance exponentiel.

Le Maroc est un marché stratégique pour Glovo comme porte d’entrée sur le continent africain. Depuis ses débuts dans le Royaume, Glovo a maintenu une trajectoire de croissance soutenue, démontrant ainsi son potentiel et son engagement envers ce marché.

Glovo est confiant dans sa capacité à poursuivre cette croissance et à positionner le Maroc parmi les leaders en la matière dans un avenir proche.

L’expansion rapide de son activité à travers le Royaume témoigne de la confiance renouvelée de ses utilisateurs et de l’engagement solide de ses partenaires locaux. Avec plus de 6.500 partenaires qui ont intégré la plateforme pour dynamiser leurs ventes en ligne, Glovo est conscient de son rôle en tant que catalyseur de la digitalisation et du renforcement du commerce local.

En 2024, Glovo ambitionne de continuer d’élargir son réseau de partenaires et de fournir des expériences encore plus diverses et personnalisées, rapides et sans accroc à ses utilisateurs.

Les points forts de Glovo

Depuis que Glovo a débuté ses opérations au Maroc il y a cinq ans, sa vision n’a pas changé : simplifier le quotidien des Marocains en leur donnant accès à tout ce que leur ville offre. La livraison à domicile est un secteur relativement nouveau, confronté à de nombreux défis opérationnels et technologiques précis. L’approche de Glovo repose principalement sur une collaboration étroite avec un réseau de 6.500 partenaires et l’engagement de plus de 4.500 coursiers à travers le Royaume.

Cette synergie a permis de développer un écosystème dynamique bénéfique pour tous les acteurs impliqués, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience d’achat diversifiée et pratique, comparable à celle d’un centre commercial, mais accessible depuis leur domicile.

En outre, la technologie et les investissements continus de Glovo pour assurer une efficacité opérationnelle ont permis de fidéliser ses utilisateurs, avec une interface conviviale et un temps de livraison moyen de 28 minutes à travers le Royaume. Cette rapidité et cette efficacité opérationnelle sont au cœur du succès et de la croissance continue de Glovo.

Le marché de la livraison à domicile au Maroc

Le marché de la livraison à domicile au Maroc est très dynamique et en constante évolution. Comparé à d’autres continents, comme l’Asie où le taux de pénétration de la livraison à domicile est supérieur à 30%, le Maroc a encore beaucoup de potentiel à exploiter.

Cependant, les données de Glovo révèlent que ses services s’intègrent progressivement dans la routine quotidienne des Marocains, qui privilégient de plus en plus la commodité de la livraison à domicile. Depuis l’implantation de Glovo au Maroc en 2015, on estime qu’environ un Marocain sur sept a déjà fait appel à ses services.

Aujourd’hui, on observe une évolution particulièrement intéressante dans le marché de la livraison à domicile au Maroc : les utilisateurs ne se limitent plus uniquement à la livraison de repas. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement du Quick-Commerce, une nouvelle forme de e-commerce en plein essor au Maroc qui répond à la demande croissante des consommateurs pour des services de livraison immédiats et des délais d’attente réduits.

Ces secteurs connaissent une croissance significative et révèlent une nouvelle dynamique dans le secteur de la livraison à domicile au Maroc.

L’avenir de Glovo au Maroc

Actuellement, une transformation notable dans les habitudes de consommation est observée, où la plateforme de Glovo se positionne comme un point central pour l’achat et la livraison de produits variés, s’étendant bien au-delà des simples commandes de repas pour englober une gamme étendue d’articles de tous les jours.

Cette tendance s’aligne avec l’émergence du Quick-Commerce, qui vient répondre aux attentes croissantes des consommateurs pour des livraisons instantanées et des temps d’attente minimisés. Ce secteur, en pleine expansion, connaît une croissance remarquable et pave la voie à des opportunités de développement inédites pour le commerce local.

En parallèle, Glovo continue à étoffer son offre retail-media, qui permet aux annonceurs de capitaliser sur le trafic généré par sa plateforme et de mieux engager leur audience. Cette proposition permet de dégager un nouveau canal de revenus et de se positionner sur le champ du retail-media, qui s’impose de plus en plus comme un canal de marketing incontournable pour les annonceurs.

En 2024, Glovo ambitionne d’élargir son réseau de partenaires, de fournir des expériences encore plus diverses et personnalisées à ses utilisateurs, et de renforcer son rôle de catalyseur dans la digitalisation du commerce local au Maroc.

