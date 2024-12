Controverse sur une vidéo truquée : Abdelilah Benkirane annonce des poursuites judiciaires

Dans un post Facebook, Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) et ancien chef de gouvernement, a démenti avoir vendu des médicaments pour traiter l’hypertension artérielle via le commerce en ligne.

Le responsable politique a déclaré : « Une page sur Facebook a diffusé une vidéo modifiée par intelligence artificielle, dans laquelle je parle d’un médicament naturel contre l’hypertension artérielle, affirmant aussi que je l’utilise dans le but de promouvoir et de vendre ce produit en ligne ».

Abdelilah Benkirane a souligné : « Je ne prends pas ces produits, mais uniquement des médicaments reconnus en pharmacie. Je tiens à clarifier cette situation afin de ne pas induire en erreur le grand public et j’annonce que je poursuis en justice ceux qui sont responsables de cette affaire.»