Bourse de Casablanca : performance hebdomadaire positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 28 octobre au 1er novembre dans le vert, son indice principal, le MASI, progressant de 0,62% à 14.269,96 points (pts).

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a avancé de 0,88% à 1.151,86 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises ayant obtenu la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a gagné 0,47% à 1.021,34 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui évalue la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 1,68% à 1.396,91 pts.

Sur le plan sectoriel, les meilleures performances ont été réalisées par les services de transport (+5,26%), les boissons (+4,92%) et du bâtiment et matériaux de construction (+2,49%). En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par les secteurs du transport (-5,93%), des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,66%) et des assurances (-2,04%).

Concernant les échanges, ils ont dépassé 1,28 milliard de dirhams (MMDH), réalisés essentiellement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur TGCC avec une part de 13,9%, Sodep-Marsa Maroc (11,24%) et Jet Contractors (9,32%). La capitalisation boursière a atteint, quant à elle, plus de 734,44 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par S2M (+9,05% à 229 DH), BMCI (+7,27% à 590 DH), Sonasid (+6,65% à 898 DH), TGCC (+6,53% à 439,95 DH) et Société des boissons du Maroc (+6,38% à 2.469 DH).

A l’opposé, Cartier Saada (-9,84% à 31,33 DH), Ib Maroc.com (-9,72% à 32,5 DH), Balima (-6,11% à 205 DH), CTM (-5,93% à 630 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (-5,61% à 1.480 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

S.L