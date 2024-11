La Bourse de Casablanca termine ce vendredi sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive vendredi, son indice phare, le MASI, gagnant 0,72% à 14.269,96 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,76% à 1.151,86 pts et le MASI ESG, indice des entreprises les mieux notées en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,85% à 1.021,34 pts.

S.L.