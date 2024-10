L’OCP et la France renforcent leurs actions pour une agriculture résiliente en Afrique

Lors de la visite d’État du Président français Emmanuel Macron au Maroc, une rencontre axée sur la sécurité alimentaire s’est tenue le 30 octobre 2024 à Rabat, rassemblant des experts de l’écosystème agricole franco-marocain.

Cette réunion avait pour objectif de favoriser un échange autour des initiatives visant à renforcer la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires en Afrique, dans un contexte marqué par l’urgence climatique et la nécessité d’innovation dans le secteur agricole.

Les discussions ont révélé les engagements partagés de la France et du Maroc pour promouvoir des pratiques agricoles durables et technologiquement avancées, adaptables aux spécificités locales des sols africains. Le Maroc, avec sa position stratégique et son savoir-faire en croissance, s’affirme comme un partenaire essentiel dans cette transition. Les deux nations, en renforçant leur coopération, visent à encourager l’adoption de technologies de pointe, telles que l’agri-tech, pour optimiser les rendements agricoles et améliorer la sécurité alimentaire tout en répondant aux défis climatiques.

Le Groupe OCP a joué un rôle central lors de cette rencontre. Son Président-Directeur Général, Mostafa Terrab, a souligné l’importance d’une nutrition ciblée des sols en Afrique, évoquant les retombées positives de pratiques agricoles responsables pour la productivité et la décarbonation. Terrab a mis en avant l’impact significatif d’une fertilisation adéquate dans la santé des sols africains, laquelle favorise des cycles vertueux entre les objectifs « zéro faim » et « lutte contre les changements climatiques » grâce à la séquestration de carbone.

La rencontre a également permis de mettre en avant des startups marocaines et françaises, telles que Ground Truth Analytics et Agri Edge, en présence de Macron. Ces entreprises illustrent le potentiel de l’innovation pour bâtir une agriculture résiliente en Afrique. Ce partenariat franco-marocain incarne ainsi un modèle collaboratif visant à transformer les défis alimentaires en opportunités durables pour le continent.