Buildings & Logistic Services acquiert 100% de Hibat Transport

Buildings & Logistic Services filiale du groupe H&S Invest Holding a annoncé l’acquisition de 100% des parts sociales de Hibat transport SARL, société de transport, suite à l’obtention de l’accord du Conseil de la concurrence.

Cette acquisition permet à Buildings & Logistic Services de consolider son positionnement en tant que Full Logistics Service Provider au Maroc et de continuer à garantir à ses clients une prestation sur mesure et end-to-end couvrant toute la chaine de valeur logistique du freight forwarding, transit, transport et logistique 3PL, de l’entreposage (pharmaceutique, température contrôlée, et ambiante ) et le Product customization (Stickering, Bundling, Mixing, Re-packing ).

À noter que Buildings & Logistic Services, dirigée par Anass Moutaoukil sur la partie opérationnelle et Reda Quermane sur la partie développement immobilier, s’est vu décerner le Prix du « Projet logistique de l’année 2024 » lors de la 7ème édition des trophées marocains de la logistique – Moroccan Logistics Awards (MLA 2024).

Suite à ce jalon, Anass Moutaoukil a déclaré : « L’acquisition de Hibat marque une étape clé dans la croissance de Buildings & Logistic Services. Elle nous permet de renforcer notre position en tant qu’acteur marocain de premier plan, offrant des solutions logistiques complètes et intégrées. Désormais, nous couvrons l’ensemble de la chaîne de valeur logistique, du freight forwarding, transit à la logistique 3PL et l’entreposage, et désormais au transport, pour garantir à nos clients un service global».

Pour rappel, Hibat, fondée en 1986, réalise 30 Mdhs de chiffre d’affaires, emploi 105 personnes et dispose de 90 véhicules à travers le Royaume. Elle compte parmi ses principaux clients : Marjane, Carrefour Aswak, Cosumar, Paul.. Et dans le cadre de cette acquisition, Nabil Touzani a été nommé directeur général de Hibat.

Cette transaction a été facilité par les cabinet Boughaleb & associés sur la partie financière et cabinet Hilmilaw firm sur la partie juridique.