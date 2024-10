Startups au Maroc : les lauréats de l’Orange Summer Challenge 2024 dévoilés

La 3ème édition de l’Orange Summer Challenge, tenue le 15 octobre 2024 au siège d’Orange Maroc, a mis en lumière les startups marocaines émergentes. Organisée en partenariat avec Ernest & Young, Nokia et Amazon Web Services, cette édition s’est déroulée sous le thème « Tech4Impact : Entrepreneuriat au cœur du changement ».

Le projet « Awale » a remporté le premier prix, suivi des équipes « Egran », « MirrWear » et « ODAC ». Ce concours a réuni 24 étudiants issus de plus de 10 universités marocaines, qui ont travaillé pendant trois mois dans les Orange Digital Centers de Rabat et Agadir pour développer des solutions technologiques.

L’événement a mobilisé le public, dont les votes ont compté pour 40% de la note finale, les 60% restants étant attribués par des experts d’Orange Digital Center.

Parmi les projets en compétition, « ODAC » propose un bracelet médical connecté pour surveiller les paramètres vitaux, « Egran » utilise des drones et l’IA pour détecter les infestations agricoles, et « MirrWear » permet aux utilisateurs d’essayer des vêtements virtuellement.

Cette édition de l’Orange Summer Challenge a également vu la participation de 16 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, renforçant l’ampleur de l’événement. Après la phase nationale, les finalistes marocains présenteront leurs projets lors de la finale internationale en décembre.

L’Orange Summer Challenge continue de jouer un rôle important dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, en favorisant l’innovation technologique et en contribuant à l’écosystème numérique au Maroc.