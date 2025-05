Orange Maroc renforce la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

Acteur engagé pour un numérique plus sûr, Orange Maroc et l’académie régionale d’Education et de Formation ont organisé aujourd’hui à l’Université Euromed de Fès, un évènement majeur dédié à la prévention du harcèlement en milieu scolaire et du cyberharcèlement.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale #ForGoodConnections, a réuni plus de 400 participants, mobilisant des représentants institutionnels, des experts, des enseignants, des élèves, des parents et des acteurs engagés de la société civile, pour promouvoir un mode de vie numérique sain.

Organisé sous le format d’un talkshow, cet évènement qui a été mis en place en partenariat avec des institutions clés – le ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, la DGSN (Direction Générale de Sûreté Nationale), l’ONDE (Observatoire National des Droits de l’Enfant), l’ADD (Agence du Développement du Digital) et le centre ReSIS Maroc – a été l’occasion d’échanges riches et de témoignages poignants soulignant l’importance d’une action collective.

L’initiative #ForGoodConnections Day constitue une étape significative dans la sensibilisation et la mobilisation contre le harcèlement en milieu scolaire. Pour atteindre ces objectifs, la journée a été ponctuée d’interventions d’experts, de discussions autour des stratégies de prévention et de solutions concrètes, le tout rythmé par des pauses artistiques porteuses de messages clés, animées par les élèves de la région.

L’événement s’est clôturé par les Ateliers du Numérique, une session interactive et éducative, notamment via un jeu de balle en plein air conçu pour sensibiliser aux rôles des cyberharceleurs, des complices et des victimes.

Une mobilisation collective pour un numérique sûr et inclusif

Hendrik Kasteel, Chief Executive Officer de Orange Maroc, a souligné l’engagement de l’opérateur à faire de la technologie un levier de progrès et de sécurité. « Chez Orange Maroc, notre responsabilité sociétale est d’agir pour un monde numérique plus sûr et inclusif. Nous mettons la technologie au service de la protection et de l’éducation des enfants, car un environnement numérique respectueux est non seulement un droit pour les jeunes, mais aussi une responsabilité collective face à ce défi majeur qui affecte leur avenir », a-t-il déclaré.

A noter que le programme #ForGoodConnections vise à former plus de 6 500 enseignants et à atteindre plus de 2 200 collèges d’ici 2026, avec pour objectif à terme une généralisation à l’échelle nationale pour un système éducatif plus sûr et plus inclusif pour tous les enfants.