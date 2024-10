Xiaomi Maroc dévoile sa nouvelle série 14T au Maroc

Le 8 octobre 2024, Xiaomi Maroc a officiellement dévoilé sa nouvelle série de smartphones premium, les Xiaomi 14T Pro et Xiaomi 14T, lors d’un événement rassemblant des médias et influenceurs locaux. Ces modèles marquent une étape importante dans la stratégie de la marque en intégrant, pour la première fois au Maroc, des caméras Leica, résultat d’un partenariat de trois ans. Cette série vise à offrir des performances de haute qualité tout en restant accessible à un large public.

Les Xiaomi 14T Pro et 14T se distinguent par leurs caractéristiques avancées. Le modèle Pro est équipé d’un capteur Light Fusion 900 de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), idéal pour la photographie nocturne. Le modèle standard, quant à lui, utilise un capteur Sony de 50 mégapixels. Tous deux sont dotés d’une caméra téléphoto et d’un objectif ultra grand-angle avec des lentilles Leica Summilux, proposant une qualité d’image optimisée et plusieurs options de filtres spécifiques à Leica.

En termes de design, les smartphones affichent une construction en aluminium renforcé, garantissant une résistance accrue par rapport aux générations précédentes. Leur écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces couvre 93,3 % de la surface avant, avec une résolution 1,5K, une luminosité de 4000 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les deux modèles sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière et offrent plusieurs choix de couleurs, dont le cuir végétal vert citron pour le Xiaomi 14T.

Ces téléphones intègrent également la nouvelle interface HyperOS, optimisée pour une interconnexion fluide avec les autres appareils Xiaomi. L’autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide de 120W pour le Xiaomi 14T Pro. Pour tout achat effectué au cours de l’année de lancement, les clients bénéficieront d’une Powerbank en cadeau ainsi que d’une assurance écran de six mois, confirmant ainsi l’engagement de Xiaomi à offrir des produits de qualité avec un service après-vente amélioré.