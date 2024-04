Galaxy AI devient accessible à un plus large public grâce à la mise à jour One UI 6.1 de Samsung

Samsung Electronics annonce que One UI 6.1 va étendre les fonctionnalités de Galaxy AI à un plus large éventail de smartphones et de tablettes Galaxy. Cette mise à jour va offrir les expériences d’IA mobile introduites par la série Galaxy S24 à la série Galaxy S22, aux smartphones pliables Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, ainsi qu’aux tablettes de la série Galaxy Tab S8.

One UI 6.1 met à portée de mains des utilisateurs du monde entier les fonctionnalités populaires de Galaxy AI telles que Circle to Search avec Google, Chat Assist, Interpreter, Live Translate, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Generative Edit, Edit Suggestion et AI-Generated Wallpaper.

Galaxy AI facilite la communication en proposant des fonctionnalités permettant d’échanger dans différentes langues.

Interpreter traduit les conversations et les convertit en texte sur un écran partagé, rendant les voyages à l’étranger moins complexes. Live Translate offre des traductions vocales et textuelles en temps réel pendant les appels téléphoniques, tandis que Chat Assist aide les utilisateurs à composer leurs messages dans plusieurs langues et à en ajuster la tonalité.





Un plus grand nombre d’utilisateurs peuvent désormais gagner en productivité grâce à Galaxy AI. Circle to Search avec Google simplifie l’interaction sur les réseaux sociaux et sur Internet d’un geste simple et intuitif, tandis qu’Assistant Notes facilite l’organisation grâce à des fonctionnalités de création de résumés et de mise en page prédéfinis. Assistant Web résume et traduit efficacement le contenu d’une page Web, et avec Assistant Retranscription, les utilisateurs peuvent créer facilement des résumés et des traductions de réunions.

La mise à jour sera déployée début mai sur la série Galaxy S22, le Galaxy Z Fold4, le Galaxy Z Flip4 et la série Galaxy Tab S8.