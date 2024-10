S24 FE : Samsung lance le dernier né de la gamme S24 au Maroc

Samsung continue de renforcer son offre avec le lancement du Galaxy S24 FE, un modèle qui promet de rendre plus accessibles certaines fonctionnalités avancées de la série Galaxy S24. La marque mise sur un équilibre entre performance et prix pour séduire une large audience.

Ce nouveau smartphone intègre des fonctionnalités IA, avec le moteur ProVisual Engine qui améliore les performances de l’appareil photo. Avec des capteurs de 50 MP pour l’objectif principal et des options de zoom optimisées, Samsung met en avant la capacité de capturer des images détaillées, même dans des conditions de faible luminosité. La fonction « Nightography », combinée à l’ISP (traitement du signal d’image IA), permet de réaliser des portraits nocturnes de qualité. Le Galaxy S24 FE se distingue également par des outils créatifs comme le « Generative Edit », qui permet de modifier les photos en déplaçant ou supprimant des éléments, offrant ainsi une grande liberté d’édition.

Du côté des performances, le smartphone embarque un chipset Exynos 2400e, supportant des technologies avancées comme le Ray Tracing, souvent réservées aux appareils plus haut de gamme. Avec une batterie de 4700 mAh, Samsung promet une autonomie conséquente, particulièrement utile pour les amateurs de jeux mobiles. L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, couplé à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assure une expérience visuelle fluide, même en plein soleil grâce à la fonction « Vision Booster ».

Le Galaxy S24 FE s’inscrit dans un écosystème connecté, facilitant la synchronisation entre les différents appareils Galaxy. Cet aspect de la gamme est renforcé par des fonctions comme le transfert instantané de fichiers et l’intégration poussée avec Google. Du côté de la sécurité, le téléphone bénéficie du système Samsung Knox, garantissant une protection optimale des données personnelles.

Le lancement du Galaxy S24 FE marque également une nouvelle étape dans l’engagement de Samsung envers le développement durable. L’appareil est conçu à partir de matériaux recyclés et bénéficiera de sept années de mises à jour logicielles et de sécurité, un effort louable dans l’industrie.

Le Galaxy S24 FE s’adresse donc aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone performant, sécurisé et respectueux de l’environnement, le tout à un prix plus abordable que les modèles phares de la gamme S24. Le S24 FE est disponible au prix de 7490dh pour une configuration de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.