ADS 2024 : inwi distingué avec 6 récompenses pour l’innovation numérique

inwi a été largement distingué lors de l’édition 2024 de l’African Digital Summit, un événement réunissant les professionnels du marketing, du digital, des médias et de la communication en Afrique. L’opérateur télécom marocain a décroché 6 prix dans différentes catégories, récompensant son approche innovante et son engagement dans le secteur digital.

La campagne « Siiir B3id F’7yatek », développée en partenariat avec le créateur de contenu Adil Taouil, a remporté 4 prix. Elle a été couronnée par le Prix Gold pour la meilleure campagne social media et engagement communautaire, ainsi que trois Prix Silver pour la meilleure utilisation du mix digital, la meilleure utilisation du marketing d’influence et la meilleure campagne digitale en responsabilité sociale et environnementale. Ces distinctions valorisent l’impact de la campagne sur la sensibilisation sociale et la proximité avec le public marocain.

De plus, la campagne « Online Conversion » d’inwi a été primée par deux Prix Silver, notamment pour la meilleure utilisation des données et CRM, ainsi que pour la meilleure campagne de e-commerce digital. Ces récompenses illustrent la capacité d’inwi à exploiter les technologies d’analyse de données pour améliorer l’expérience utilisateur et optimiser ses opérations de commerce en ligne.

La plateforme digitale « My inwi » a également été mise à l’honneur avec un Prix Silver pour la meilleure plateforme digitale en UX/CX/UI. Ce prix souligne la qualité de l’interface utilisateur de la plateforme et l’expérience optimale qu’elle offre aux clients.