Lesieur Cristal scelle un partenariat stratégique avec Buildings & Logistic Services

Le groupe Lesieur Cristal a annoncé la signature d’un partenariat avec Buildings & Logistic Services pour la gestion 3PL de 12 000 positions palettes dans sa nouvelle plateforme de Tit Mellil. En effet, BLS a remporté l’appel d’offres lancé par Avril, actionnaire de référence de Lesieur Cristal, pour développer ses prestations logistiques au Maroc.

Buildings & Logistic Services, leader de la logistique end-to-end au Maroc, avait annoncé l’ouverture de sa nouvelle plateforme de 40 000 mètres carrés couverts, opérationnelle à partir du 1er janvier 2025.

À la suite de la signature de ce partenariat, Brahim Laroui, Directeur Général du groupe Lesieur Cristal, a déclaré : « Nous avons sélectionné l’offre la plus compétitive en termes de prix, de qualité de service et de professionnalisme dans la gestion des processus logistiques. Nous sommes heureux de signer ce contrat et de développer notre supply chain avec Buildings & Logistic Services ».

Moncef Belkhayat, PDG de BLS, a déclaré : « Nous sommes fiers de travailler avec un groupe aussi prestigieux que Lesieur Cristal et de l’accompagner dans ses nouvelles ambitions stratégiques. Nous mettrons en œuvre toutes nos ressources pour offrir des solutions logistiques sur mesure et de qualité afin d’améliorer la productivité logistique de notre partenaire ».

Anass Moutaoukil, Directeur Général de BLS, a ajouté : « Nous sommes ravis et fiers d’avoir conclu ce partenariat stratégique avec Lesieur Cristal, un acteur incontournable de l’industrie agroalimentaire au Maroc. Ce nouvel accord ouvre la voie à une collaboration encore plus étroite, notamment par l’intégration de services supplémentaires tout au long de la chaîne de valeur logistique. Ce partenariat vient ainsi renforcer notre position de leader dans le secteur de la logistique au Maroc et reflète pleinement notre engagement à fournir des solutions innovantes et de haute qualité à nos partenaires ».