Tamwilcom : catalyseur de la transition énergétique des entreprises

Dans un contexte global de lutte contre le changement climatique, les entreprises sont confrontées à des défis majeurs pour réduire leur consommation énergétique et adopter des pratiques durables. Tamwilcom, acteur clé du financement des entreprises au Maroc, joue un rôle central dans l’accompagnement des initiatives vertes, en facilitant l’accès au financement pour les projets axés sur l’efficacité énergétique.

Tamwilcom, la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise (SNGFE), est au cœur du dispositif national visant à soutenir les entreprises dans leur développement. L’un des axes majeurs de son action est la promotion de la transition énergétique, notamment par l’intermédiaire de son programme Green Invest. Ce dernier a pour objectif de faciliter le financement des projets liés aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, à la dépollution et à la valorisation des déchets.

Dans ce sens, le programme Green Invest est conçu pour répondre aux besoins des entreprises souhaitant réduire leur empreinte carbone tout en optimisant leur consommation énergétique. Il permet le financement conjoint avec des banques partenaires, en couvrant jusqu’à 40% du coût total des projets, avec un plafond de 10 millions de dirhams par projet.

Les projets éligibles au financement Green Invest

Green Invest soutient une large gamme de projets visant à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. Parmi les initiatives éligibles au financement, on trouve tout d’abord la production d’énergie renouvelable. Les entreprises peuvent ainsi obtenir des fonds pour des projets d’énergie issus de sources renouvelables comme le solaire, l’éolien, ou encore la biomasse.

Ces initiatives permettent aux entreprises de répondre à leurs besoins énergétiques tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un objectif crucial dans le cadre de la transition énergétique du Maroc. Ensuite, Green Invest appuie également des projets d’efficacité énergétique, où les entreprises bénéficient de financements pour acquérir des équipements et technologies qui réduisent leur consommation d’énergie.

Ces projets peuvent inclure l’installation d’isolations thermiques, la récupération de chaleur ou le remplacement de machines énergivores par des systèmes plus performants. Pour être éligibles, les projets doivent démontrer une réduction minimale de 20% de la consommation d’énergie, ce qui incite les entreprises à viser une amélioration significative de leur efficacité énergétique. Le programme soutient également des projets de valorisation des déchets, en finançant des initiatives qui collectent, recyclent ou valorisent les déchets. Parmi les projets typiques, on trouve la production d’énergie à partir de la biomasse ou l’utilisation de déchets organiques pour fabriquer des matériaux de construction.

Ce type de valorisation des déchets contribue non seulement à la réduction des déchets, mais aussi à la création de nouvelles sources d’énergie ou de matériaux. Enfin, Green Invest favorise les projets de dépollution et de gestion des ressources. Ces initiatives incluent la mise en place d’installations visant à réduire les émissions polluantes, à traiter les déchets ou à économiser l’eau. Ces projets sont particulièrement importants pour le Maroc, qui fait face à des défis environnementaux croissants, et participent à une utilisation plus responsable et durable des ressources naturelles. En soutenant ces projets, Green Invest contribue activement à la transition vers une économie plus verte et durable au Maroc.

Les mécanismes de Financement de Tamwilcom

Le financement des projets d’efficacité énergétique via le programme Green Invest repose sur un modèle de cofinancement. Ce modèle permet aux entreprises d’accéder à des prêts conjoints, composés d’une part financée par Tamwilcom et d’une autre par une banque partenaire.

Tamwilcom couvre jusqu’à 40% du financement total, tandis que le reste est pris en charge par la banque, selon un modèle de partage des risques. Les prêts accordés dans le cadre de Green Invest sont assortis de conditions avantageuses. La durée des prêts peut atteindre jusqu’à 12 ans, avec un différé de remboursement du principal pouvant aller jusqu’à quatre ans. Le taux d’intérêt pour la part financée par Tamwilcom est fixé à 2,5 % par an, un taux bien inférieur aux conditions de marché, rendant le financement des projets verts plus accessible pour les entreprises.

Des partenariats stratégiques pour renforcer l’impact

Pour renforcer son engagement dans la transition énergétique, Tamwilcom a noué plusieurs partenariats stratégiques avec des institutions internationales, telles que la Banque européenne pour la Rreconstruction et le développement (BERD) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Ces collaborations visent à optimiser les synergies et à offrir aux entreprises marocaines des solutions de financement encore plus adaptées aux projets verts. Le partenariat avec la BERD, signé en 2022, permet de mobiliser des ressources financières supplémentaires pour les projets liés à l’économie verte.

En combinant l’expertise de la BERD en matière de financement vert avec celle de Tamwilcom en matière de garantie des prêts, ce partenariat facilite l’accès des entreprises marocaines aux financements nécessaires pour leurs projets énergétiques. Ce modèle de coopération met également l’accent sur l’inclusion financière, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent une part importante du tissu économique.

En 2024, Tamwilcom a également renforcé sa coopération avec le PNUD pour promouvoir l’entrepreneuriat vert au Maroc. Ce partenariat facilite l’accès au financement pour les Très petites et moyennes entreprises (TPME) qui s’engagent dans des projets liés à l’efficacité énergétique et à la durabilité. Ce soutien s’accompagne d’une assistance technique, permettant aux entreprises de bénéficier d’une expertise spécialisée pour la mise en œuvre de leurs projets.

L’impact de Tamwilcom sur les entreprises

L’engagement de Tamwilcom pour l’efficacité énergétique a déjà permis à de nombreuses entreprises marocaines de financer des projets ambitieux dans ce domaine. Grâce à ses programmes de garantie et de cofinancement, Tamwilcom permet aux entreprises de surmonter les obstacles financiers et de mettre en œuvre des solutions énergétiques innovantes.

Ces initiatives contribuent à la réduction des émissions de carbone, et offrent également un avantage concurrentiel aux entreprises, en leur permettant de réduire leurs coûts énergétiques à long terme. Tamwilcom soutient aussi les entreprises à travers des initiatives de sensibilisation et de formation.

En collaboration avec ses partenaires, l’organisme organise régulièrement des événements et des ateliers pour informer les entreprises sur les opportunités offertes par la transition énergétique et les guider dans l’élaboration de leurs projets verts. L’avenir de la transition énergétique au Maroc repose en grande partie sur la capacité des entreprises à adopter des technologies vertes et à investir dans des solutions durables. Avec l’appui de Tamwilcom, elles disposent des outils nécessaires pour réussir cette transition et contribuer à un avenir énergétique plus propre et plus équitable.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO