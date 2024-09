La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge ce mardi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le rouge mardi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,53% à 14.193,30 points (pts), peu après la réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) qui a décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 2,75%.

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,59% à 1.148,47 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a perdu 0,29% à 1.021,06 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 0,65% à 1.335,98 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,61% à 13.320,22 pts et 0,54% à 11.920,23 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Boissons » a accusé la plus forte baisse (-2,34%), suivi des « Participation et promotion immobilières » (-2,13%) et des « Transport » (-1,64%).

A l’inverse, les secteurs « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+5,69%), « Loisirs et hôtels » (+0,88%) et « Sociétés de placement immobilier » (+0,56%) ont réalisé les meilleures performances.

Les échanges se sont établis à 425,02 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (100,63 MDH), BCP (73,23 MDH) et Ittissalat Al-Maghrib (53,68 MDH).

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a atteint 733,62 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-6,19% à 98,50 DH), Balima (-4,58% à 219 DH), Maroc Leasing (-3,90% à 370 DH), Société des Boissons du Maroc (-2,97% à 2.513 DH) et Stokvis Nord Afrique (-2,80% à 15,62 DH).

À l’opposé, Stroc Industrie (+9,98% à 54,44 DH), Sanlam Maroc (+5,98% à 1.968 DH), Réalisations mécaniques (+3,23% à 480 DH), Cartier Saada (+1,31% à 37,99 DH) et CIH (+1,25% à 425 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

S.L.