Logistique: changements importants pour Buildings & Logistic Services (VIDEO)

La fusion de Marbar Logistics et Advisor Logistics au sein de Buildings & Logistic Services marque un tournant dans le secteur logistique au Maroc. En combinant digitalisation, expansion et excellence opérationnelle, BLS se donne les moyens de ses ambitions et se positionne comme un leader incontournable du marché.

Le secteur de la logistique connaît une nouvelle transformation de taille. Buildings & Logistic Services (BLS), filiale du groupe H&S Invest Holding présidée par Moncef Belkhayat et dirigée par Anas Moutawakil, en est l’exemple avec la fusion de ses deux entités, Marbar Logistics et Advisor Logistics. Cette opération, accompagnée par l’inauguration de nouveaux locaux communs le 19 septembre, marque une étape importante dans l’évolution de l’entreprise vers une offre intégrée, en phase avec les exigences croissantes du marché.

Unification des expertises pour une performance accrue

En janvier 2024, Buildings & Logistic Services a acquis Marbar Logistics et Advisor Logistics, avec pour ambition de combiner leurs savoir-faire respectifs dans le transit et le freight forwarding. Cette fusion, concrétisée par l’inauguration de nouveaux locaux partagés, vise à créer des synergies puissantes et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Le nouvel espace de travail, inauguré en présence de Moncef Belkhayat, président de Dislog Group, et d’autres membres du top management, marque le début d’une stratégie visant à intégrer toute la chaîne de valeur logistique, depuis le transport international jusqu’à la gestion des entrepôts et la livraison du dernier kilomètre.

«Cette fusion nous permettra de mieux répondre aux besoins du marché tout en offrant des services encore plus performants à nos clients», affirme Mehdi Chami, directeur général de la nouvelle entité.

La complémentarité des deux structures renforce ainsi l’offre de services logistiques de Buildings & Logistic Services et améliore la qualité de service pour ses clients.

Une expansion ambitieuse portée par l’innovation

Cette fusion s’accompagne également d’un plan de développement ambitieux. Marbar Logistics et Advisor Logistics prévoient de renforcer leurs ressources humaines, d’étendre leur couverture nationale et de digitaliser leurs processus opérationnels. Cet axe de modernisation permet à l’entreprise de rester à la pointe de l’innovation technologique, tout en répondant aux exigences d’un marché en constante évolution. Cette approche s’inscrit dans la vision globale de Buildings & Logistic Services, qui ambitionne de devenir un acteur incontournable du secteur logistique, en proposant des solutions sur mesure et end-to-end à ses clients.



BLS, acteur clé du secteur logistique

Depuis sa création en 2011, Buildings & Logistic Services s’est imposée comme un Full Logistics Service Provider, offrant une gamme complète de services couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur logistique.

Grâce à des infrastructures de pointe et une présence dans 12 villes marocaines, l’entreprise emploie aujourd’hui 350 collaborateurs, gère 250.000 m² d’actifs et dispose d’une capacité de stockage de 150.000 palettes.

Ses clients, parmi lesquels des groupes de renom tels que Dislog, P&G, Pepsi, Lesieur et Centrale Danone, bénéficient de prestations sur mesure, allant du freight forwarding au transport, en passant par l’entreposage et le product customization. Cette expertise, combinée à une agilité opérationnelle, permet à Buildings & Logistic Services de répondre aux besoins spécifiques de ses partenaires et de s’adapter aux défis du marché.

Au-delà de la performance opérationnelle, Buildings & Logistic Services se distingue par son engagement en faveur de la durabilité. L’entreprise met en place des initiatives concrètes pour réduire son empreinte environnementale, tout en veillant à l’épanouissement et à la valorisation de ses collaborateurs.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO