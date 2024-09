Buildings & Logistic Services regroupe Marbar et Advisor sous un même toit

Buildings & Logistic Services (BLS), filiale du groupe H&S Invest Holding, présidée par Moncef Belkhayat et dirigée par Anas Moutawakil, a inauguré les nouveaux locaux de ses filiales Marbar Logistics et Advisor Logistics.

Marbar Logistics, leader dans le secteur du transit au Maroc, et Advisor Logistics, spécialiste du freight forwarding, ont été intégrées au sein de BLS en janvier 2024. Ces nouvelles installations permettent désormais de regrouper les deux entités sous un même toit, dans le but de favoriser leur fusion et de créer une meilleure synergie opérationnelle.

Dans le cadre de leur stratégie de croissance, Marbar Logistics et Advisor Logistics mettent en place un plan de développement ambitieux qui inclut le renforcement des équipes et des compétences, l’élargissement de leur présence à l’échelle nationale, ainsi que l’accélération de la digitalisation de leurs processus.

Mehdi Chami, directeur général de la nouvelle structure, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de franchir ce cap important, qui nous permettra de proposer des services encore plus performants à nos clients et de consolider notre position sur le marché marocain. »

Cette initiative permet à Buildings & Logistic Services de renforcer son rôle de Full Logistics Service Provider au Maroc, en continuant de proposer à ses clients des solutions sur mesure et complètes, couvrant toutes les étapes de la chaîne logistique : du freight forwarding au transit, en passant par le transport, l’entreposage et la personnalisation des produits.