La Bourse de Casablanca démarre ses échanges en baisse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse vendredi, son principal indice, le MASI, reculant de 0,17% à 13.411,57 points (pts).

Le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, diminuait de 0,16% à 978,18 points, tandis que le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,01% à 1.088 points. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, perdait 0,27% à 1.217,21 points.

Aux valeurs individuelles, Sociétés des boissons du Maroc (-5,53% à 2.411DH), Colorado (-3,27% à 50,25 DH), Taqa Morocco (-3,19% à 1.307DH), SNEP (-2,11% à 506 DH) et Disty Technologies (-2,06% à 235 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’opposé, les plus fortes hausses étaient affichées par Stroc Industrie (+9,85% à 32,23DH), Akdital (+5,10% à 925 DH), Microdata (+3,08% à 670 DH), HPS (+2,16% à 520 DH) et BCP (+1,97% à 310 DH). Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,55%.

S.L.