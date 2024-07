La Bourse de Casablanca clôture en repli ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire négatif mardi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,07% à 13.348,65 points (pts).

Le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,15% à 971,56 pts et le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a lâché 0,15% à 971,56 pts.

Contre-tendance, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,04% à 1.078,28 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont abandonné respectivement 0,17% à 12.365,06 pts et 0,19% à 11.099,68 pts.

S.L.