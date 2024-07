La Bourse de Casablanca termine la semaine sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 01 au 05 juillet sur une note positive, son indice phare, le MASI, gagnant 0,5% à 13.367,73 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,44% à 1.079,55 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est renforcé de 0,58% à 973,73 pts.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il s’est apprécié de 21,91% à 1.213,45 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices pharmaceutique (-4,22%), des matériels, logiciels et services informatiques (-2,86%) et des sociétés de portefeuilles – holdings (-2,44%) ont accusé les plus fortes baisses.

A l’opposé, le secteur de la santé a enregistré la plus forte hausse (+11,43%), devant la société de financement et autres activité financières (+6,89%) et l’électricité (+3,77%).

Les échanges ont atteint 1,09 milliard de dirhams (MMDH), dont 1,04 MMDH sur le marché central, et 17,74 millions de dirhams (MDH) de transferts. Avec une part 22,76%, BCP a été l’instrument le plus actif de la semaine, devançant Akdital (21,29%) et Sodep Marsa Maroc (8,38%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 695,88 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été affichées par IB Maroc.com (-7,19% à 31 DH), Lesieur Cristal (-5% à 285 DH), Sothema (-4,60% à 954 DH), HPS (-4,23% à 498 DH) et Stroc Industrie (-3,85% à 32,69 DH).

En revanche, les meilleures performances ont été l’œuvre d’Akdital (+11,43% à 770 DH), Salafin (+10,53% à 586,90 DH), Eqdom (+9,64 à 1.160 DH), Sonasid (+6,48% à 887 DH) et Afriquia Gaz (+5,13% à 4.100 DH).

S.L