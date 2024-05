GITEX Africa : accord stratégique entre Tamwilcom et ACAPS pour les startups

En marge de la deuxième édition du GITEX Africa, le Directeur général de Tamwilcom, Hicham Zanati Serghini, et le Président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), Abderrahim Chaffai ont procédé, le 29 mai à Marrakech, à la signature d’un mémorandum d’entente permettant de renforcer leurs interventions en faveur des startups et projets innovants dans les secteurs de l’assurance et de la prévoyance sociale.

La cérémonie de signature s’est déroulée lors de la séance d’ouverture des activités du stand de Tamwilcom consacrée à célébrer le lancement officiel de la nouvelle édition du Fonds Innov Invest (FII), ce qui renforce davantage le caractère déterminant de cette nouvelle collaboration.

Ce Mémorandum d’entente traduit la volonté des deux institutions de promouvoir l’innovation au sein des secteurs de l’assurance et de la prévoyance sociale au Maroc en facilitant l’accès au financement au profit des porteurs de projets et startups innovantes accompagnées par l’ACAPS, et ce grâce notamment à l’offre-produits déployée par TAMWILCOM dans le cadre du Fonds Innov Invest.

Par ailleurs, les deux institutions ont convenu de joindre leurs efforts pour rapprocher leurs deux écosystèmes respectifs et lancer conjointement des programmes spécifiques adaptés aux besoins des projets innovants dans les domaines de l’assurance et de la prévoyance sociale.