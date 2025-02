Gitex Africa : la date de l’édition 2025 dévoilée

Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, Marrakech s’apprête à accueillir, du 14 au 16 avril 2025, la troisième édition de Gitex Africa Morocco.

Plus qu’un forum, cet événement s’inscrit pleinement dans la vision de la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 ». L’objectif étant d’accélérer la digitalisation et de renforcer les synergies entre les écosystèmes numériques africains et internationaux.

Sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA), en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD), et organisé par Kaoun International, ce rendez-vous s’impose comme une plateforme de référence permettant de sceller des partenariats, de dévoiler des solutions innovantes et de créer des alliances internationales.

Avec plus de 45 000 visiteurs et 1 500 exposants attendus, Gitex Africa 2025 promet une dynamique sans précédent. Les plus grandes entreprises technologiques, aux côtés de startups audacieuses, viendront présenter des solutions disruptives, tandis que décideurs et investisseurs exploreront les opportunités de collaboration.

Pendant trois jours, l’innovation sera au cœur des échanges, touchant une multitude de secteurs. Gitex Climate Impact mettra en avant les solutions technologiques pour une croissance durable, la HealthTech et la FinTech ouvriront de nouvelles perspectives en matière d’accès aux soins et d’inclusion financière. L’e-governement et les SmartCities seront également mises en avant, avec pour objectif de moderniser les services publics et d’optimiser la gestion urbaine grâce au digital.

A noter que l’édition 2024 avait déjà marqué les esprits, avec plus de 40 000 visiteurs venus de 130 pays, 1 400 exposants et 680 startups réunis autour des avancées en intelligence artificielle, cybersécurité et finance digitale. En 2025, Gitex Africa entend franchir un nouveau cap en catalysant des solutions technologiques à fort impact et en affirmant la place de l’Afrique sur la scène numérique mondiale.