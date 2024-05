Élu Produit de l’Année 2024 : troisième consécration pour La Vache qui rit

Consécration pour La Vache qui rit. La marque emblématique vient d’obtenir le prestigieux label « Elu Produit de l’Année 2024 » dans la catégorie Fromages triangulaires. Décerné pour la 3ème année consécutive à la marque patrimoniale, ce label témoigne de la confiance renouvelée des consommateurs pour La Vache qui rit, un produit mythique qui fait partie du quotidien de millions de Marocains, génération après génération.

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette distinction exceptionnelle dans un marché concurrentiel. Entre la Vache qui rit et les Marocains, c’est une longue histoire de partage, d’amour et de plaisir gustatif. Ce label est une reconnaissance de cette histoire que nous avons bâtie avec les Marocains et que nous développons grâce à nos investissements et nos efforts constants en innovation et en qualité », a déclaré la responsable de la marque.

Lancé en 2017 au Maroc, le label « Elu Produit de l’Année » récompense chaque année des produits testés et approuvés par un large panel de consommateurs. Mené par le cabinet indépendant Nielsen, le processus de sélection est réalisé auprès de 3.000 consommateurs dans les principales villes marocaines avec des tests en situation réelle chez 120 ménages marocains. Les critères de sélection sont basés notamment sur l’attractivité des marques et des produits, l’intention d’achat formulée par les clients et la perception qui en ressort en matière d’innovation.

En obtenant ce label pour la troisième fois consécutive, La Vache qui rit renforce son leadership sur le marché marocain et confirme sa position de fromage fondu préféré des Marocains depuis plus d’un demi-siècle, et ce grâce à son goût et sa formule uniques en plus de ses valeurs nutritionnelles.