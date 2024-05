Élu Produit de l’Année : LG Electronics Maroc sacré pour quatre de ses produits

LG Electronics Maroc est fier d’annoncer qu’il a reçu la prestigieuse distinction de « Meilleur Produit de l’Année » pour quatre de ses produits phares : le Réfrigérateur, la Machine à laver, le Lave-vaisselle et Climatiseur. Cette annonce a été faite le mercredi 15 mai à l’occasion de la remise de prix du concours « Elu produit de l’année » au Maroc.

Cette reconnaissance revêt une importance particulière pour LG Electronics, soulignant son engagement à fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins et aux attentes de leurs clients. Gagner le titre de « Meilleur Produit de l’Année » pour quatre produits démontre leur capacité à maintenir des standards élevés dans diverses catégories d’appareils ménagers.

L’attribution de cette distinction repose sur une enquête de perception neutre menée par Nielsen, garantissant une totale transparence dans le processus de sélection. L’enquête a impliqué 3.000 consommateurs finaux répartis dans les principales villes du Maroc, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Tanger et Oujda. Les critères de sélection incluaient la satisfaction des clients, l’innovation technologique, la durabilité des produits et l’efficacité énergétique.

Produits Récompensés :

Réfrigérateur LG : Réputé pour sa technologie de pointe en matière de conservation des aliments, offrant une fraîcheur optimale et une grande capacité de stockage.

Machine à Laver LG : Reconnu pour son efficacité, sa performance de lavage exceptionnelle et ses fonctionnalités intelligentes qui facilitent la vie quotidienne.

Lave-vaisselle LG : Apprécié pour son efficacité énergétique, sa capacité à nettoyer en profondeur et son fonctionnement silencieux.

Climatiseur LG : Célébré pour sa technologie innovante de climatisation et chauffage rapides et économisant de l’énergie.

Engagement Continu

Basma Khissara – Responsable Marketing Produit a déclaré ceci : « cette distinction nous incite à continuer à innover et à améliorer nos produits pour offrir le meilleur à nos clients. LG Electronics Maroc s’engage à poursuivre ses efforts pour introduire des solutions technologiques avancées et durables, qui non seulement répondent aux besoins actuels mais anticipent également les attentes futures ».